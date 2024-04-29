На фоне глобального кризиса вокруг какао-бобов — сырья для производства какао — и резкого роста цен на этот популярный продукт в Израиле пытаются изменить мировую карту производства какао и создать вид, который сможет выжить в местном климате. Об этом стало известно в четверг, 25 апреля.

Руководит попытками создать израильское какао Институт сельхозисследований им. Волкани. Так случилось, что эксперименты было решено проводить в районе Отеф-Аза. Первые 150 саженцев были высажены 4 октября 2023 года, за 3 дня до атаки ХАМАСа.

«Добраться до поля, где были посажены деревья, мы смогли только в середине января, — рассказала в беседе с изданием «Калькалист» д-р Эллен Гербер из института им. Волкани. — Мы были уверены, что ни один саженец не смог выжить, однако были очень удивлены, увидев, что около 20 из них все же остались невредимыми. И это поразительно, потому что речь идет о естественной селекции — все выжившие саженцы были одного сорта какао-деревьев. В конце января на границе с Газой было очень холодно, но наши деревья пережили и это. Я надеюсь, что в конце концов нам удастся создать израильский сорт какао, который можно будет выращивать в нашем климате».

«В нашей стране безусловно есть потенциал для выращивания какао, — добавила д-р Гербер. — Это потребует дополнительных исследований, но резкий рост цен на какао-бобы в мире делает нашу работу более логичной и экономически оправданной».

Как сообщали «Вести» в марте 2024 года, цены на какао, которые неуклонно росли на протяжении 2023 года, за первые месяцы нынешнего года увеличились почти в два раза. Как сообщало агентство Bloomberg, стоимость сырья достигла беспрецедентно высокого уровня, что грозит значительным подорожанием конечного продукта уже в ближайшее время.

На оптовых торгах в Нью-Йорке сообщают о росте цены 47% за последние недели, до 8900 долларов за тонну. В целом за последние 12 месяцев цены на какао выросли на 186%, обогнав даже рост биткоина (150%) за тот же период.

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