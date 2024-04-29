У белорусских компаний средняя рентабельность продаж в январе — феврале уменьшилась по отношению к такому же периоду 2023 года. Это следует из данных, которые опубликовал сегодня, 26 апреля, Национальный статистический комитет республики (Белстат).

В статистическом сборнике по социально-экономической ситуации отмечается, что в первые два месяца текущего года рентабельность продаж в среднем по стране составила 5,9% (в январе — феврале 2023 года показатель был равен 6,2%). При этом количество убыточных организаций на конец этого периода — 1134, в то время как годом ранее было 1115. Их доля среди всех компаний республики — 19% (18,6% в 2023 г.). Причем общая сумма чистого убытка данных организаций составила почти 1,4 млрд рублей (около $ 428 млн). Суммарная же задолженность всех юрлиц в Белоруссии — свыше 190 млрд рублей или около $ 58 млрд. При этом, согласно данным Белстата, сохраняется рост экономики.

Напомним, Белоруссия с 2020 года находится под жесткими санкциями Запада. Несмотря на это в Минске утверждают, что экономика страны сумела приспособиться к сложным внешним условиям.

Источник