У п’ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці зріс на 1 копійку, а у продажу знизився на копійку. Курс євро у покупці додав 3 копійки, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,90 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,78−39,89, євро — 42,80−42,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,52−39,55 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,44−42,45 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

Источник