Депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила в интервью «РБ Спорт», что российские спортсмены не могут быть конкурентоспособными во всех видах. В некоторых видах спорта в России просто плохо развиты.

«Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне. В футболе мы неконкурентоспособные? Мы не можем же быть везде конкурентоспособными, везде побеждать невозможно. Есть традиционные виды спорта, где у нас хорошие тренерские кадры и подготовка. А есть виды спорта, которые в нашей стране мало кому интересны или плохо развиты».

Роднина призналась, что не следит за футболом.

Напомним, что накануне сообщалось о решении Союза европейских футбольных ассоциаций «УЕФА» об исключении российской сборной из Лиги наций. Российские клубы также были исключены из еврокубков в сезоне-2022/2023. Кроме того, была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Организация сочла ее неприемлемой. Теперь отечественные команды рискуют остаться без путевки в групповой этап Лиги чемпионов по окончании отстранения.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных состязаниях. Представители Российского футбольного союза (РФС) заявили, что это решение противоречит «нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу», и его оспорят в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как писал Ruposters, в начале марта Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) исключила из своих рядов российскую Премьер-лигу и Футбольную национальную лигу.