Аферист взял кредит на знакомого и скрылся, в случившемся разбираются стражи порядка ДП ВКО



В начале прошлого месяца в Ульбинский ОП УП Усть-Каменогорска обратился 27-летний житель Уланского района, передает корреспондент Устинка LIVE . По словам пострадавшего, он стал жертвой мошенника.



Оказалось, еще в начале этого года знакомый уговорил мужчину взять кредит. Мошенник обещал исправно выплачивать долг, однако вскоре исчез, прихватив с собой три смартфона, купленные на кредитные деньги.



Общая сумма ущерба составила 1 000 000 тенге. При проведений оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого, — рассказали в ДП ВКО.



Предполагаемым преступником оказался 24-летний житель поселка К. Кайсенова. Молодому человеку грозит уголовная ответственность по части первой статьи 190 УК РК «Мошенничество».

Источник