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«85% прибыли получаем именно на Shopify», – рассказывает Андрей Стичинский, основатель компании Bsign. Интерьерные вывески для недвижимости он продает также через украинский сайт, платформы Amazon и Etsy. Конструктор сайтов Shopify Стичинский выбрал для увеличения продаж, не рассматривая альтернатив. «Платформа заточена на продажи по всему миру, можно настроить время и стоимость доставки в разные страны», – говорит он.

Как использовать платформу для увеличения прибыли?

Как стартовать на Shopify

Конструктор сайтов Shopify – одна из самых больших платформ для онлайн-продаж в 2024 году, занимающая 16,36% от общей доли электронной коммерции в мире, говорит Николай Серветник, руководитель отдела Upgrade компании Handmade-Hub UA. Чтобы создать сайт на Shopify, нужно меньше времени и ресурсов, чем если бизнес заказывает разработку у программистов, добавляет он.

За более чем пять лет количество украинских магазинов на Shopify выросло в восемь раз – почти до 2200, говорится в статистике аналитической платформы Store Leads. За последний год на платформе стало на 1100 магазинов из Украины больше.

Бизнесы выбирают Shopify за формат «все в одном»: сервис имеет более 8000 приложений для автоматизации торговли, внутреннюю аналитику, говорит Серветник. Эффективнее всего сервис будет работать для бизнесов, которые постоянно продают на международных маркетплейсах, объясняет он. «Обычно они приобщаются к Shopify, руководствуясь мнением: «Хочу больше денег», – отмечает Серветник.

«Если вы начинаете путь в e-commerce, перед созданием сайта на Shopify, как и на любой другой платформе, нужно оценить рынок, проанализировать конкурентов и разработать бизнес-план», – говорит Серветник. Что дальше? Регистрация и выбор тарифа Shopify.

«Чаще всего украинцы выбирают тариф Basic Shopify за $29,95/месяц. Он предоставляет основной функционал по доступной цене, – говорит Михаил Бирман, основатель и генеральный директор платформы в области e-commerce Western Bid. С началом полномасштабной войны Shopify отменил плату по базовому тарифу и комиссию с продаж, которая обычно составляет 2%. Более крупным бизнесам подойдут продвинутые тарифы, говорит Бирман. Выбор зависит от количества транзакций, аккаунтов персонала, необходимости получать обширные отчеты о деятельности.

Тарифы Shopify

На Shopify можно самостоятельно создать уникальный бренд и развивать его в соответствии с потребностями и желаниями, говорит Николай Серветник. Когда выбран тариф, начните оформлять визуал сайта и наполнять его товарами. Доступны шаблоны, цвета и шрифты, которые можно изменять в соответствии с брендом. Если шаблоны не откликаются, на Shopify есть магазины, которые создадут их по запросу.

Обратите внимание на изображение, советует Юлия Лазаренко, Project Marketing Manager магазина Webshop to you, продающего на платформе визуальные составляющие для сайтов на Shopify. «Они играют ключевую роль в привлечении покупателей. Используйте изображения высокого качества, которые демонстрируют товары с разных ракурсов, – говорит Юлия. – Важно оптимизировать размер, чтобы обеспечить быструю загрузку. Мы сжимаем изображение в формате WebP».

Шаблоны сайтов на Shopify

Сайт должен быть адаптивным к разным устройствам и операционным системам, говорит Юлия Лазаренко. По данным исследовательской организации Baymard Institute, 70% корзин в e-commerce не превращаются в заказ. На мобильных устройствах показатель увеличивается до 86%, добавляет Николай Серветник. Среди причин отказов – медленное оформление заказа, говорит он. «Проверить адаптивность можно, посмотрев превью шаблона сайта отдельно на компьютере и телефоне», – говорит Николай Серветник. Скорость загрузки – с помощью бесплатных сервисов: PageSpeed Insights, Performance, Accessibility или Best Practices.

Преимущество Shopify – магазин с более чем 8000 приложений для расширения функционала сайта, отмечает Михаил Бирман. Украинская компания Bsign использует 26 приложений, среди них Product Options & Customizer, с которым можно добавлять кастомизацию и персонализацию к картам товаров. «Американцы любят подобные продукты. Кастомизация и персонализация вызывают желание заказать вещь, потому что она уникальна», – говорит основатель Bsign Андрей Стичинский.

Магазин приложений Shopify

«Приложения значительно экономят наше время в настройке работы сайта», – говорит основатель магазина аксессуаров для музыкальных инструментов KGUmusic Максим Гопанчук. Сайт KGUmusic на Shopify приносит 50–70% от всей розничной торговли, отмечает он. На Shopify есть бесплатные приложения и по подписке от $3 до $150 в месяц. «Если приложение больше не нужно, его легко отключить», – говорит Николай Серветник.

Что следует добавить на сайт?

Категории и подкатегории товаров Это улучшает клиентский опыт и оказывает влияние на эффективность продаж, говорят эксперты.

В Shopify это эффективный инструмент сбора e-mail клиентов, показа скидок или акций.

Отсутствие отзывов существенно снизит конверсию сайта. Отзывы и реальные фото в них повышают доверие покупателей к магазину.

Создание видео о бренде, обзоры продуктов, инструкции по использованию помогают привлечь внимание и увеличить конверсию.

Онлайн-чат поддержки Чтобы эффективно решать вопросы заказчиков, хорошее решение – интеграция плагина онлайн-чата, говорят эксперты. К примеру, бесплатного Shopify Inbox.

Вопрос оплаты

Чаще всего в Shopify интегрируют платежные системы PayPal и Stripe, говорит Юлия Лазаренко. В 99,9% случаев их достаточно для покупателей, отмечает Николай Серветник. Самый распространенный вопрос – мультивалютность, которая на Shopify отсутствует. Выход есть – официальная платежная система Shopify Payments. Но в Украине она недоступна.

Зарегистрироваться как мерчант Shopify Payments можно с юрлицом в США и некоторых странах Европы, говорится в правилах Shopify. Что делать? «Мы работаем с посредниками ScladUSA и Western Bid. С их помощью можно подключить оплату кредитными картами и PayPal, которая в Украине не работает», – говорит Андрей Стичинский. С Western Bid работает и Максим Гопанчук, но его опыт показал, что лучше открыть свою компанию за границей и получать деньги на собственные счета. Компании-посредники взимают плату за услуги.

Для приема платежей в гривне есть одна платежная система – Fondy. Чтобы интегрировать ее в Shopify, нужно установить приложение Fondy из Shopify App Store.

Как установить приложение Fondy на сайт Shopify

Загрузите плагин Fondy по ссылке в Shopify App Store и нажмите Add app.

Авторизируйтесь в Shopify, выберите нужную учетную запись и магазин.

Установите плагин, нажав Install app.

Введите на странице настроек плагина ID своего мерчанта и ключ оплаты (поле Payment key). Нажмите кнопку Save. Необходимые параметры можно найти в личном кабинете Fondy: Настройки мерчанта > Технические.

Перейдите на панель управления магазина на вкладку Settings, нажмите Payments и выберите из доступных те платежные методы, с помощью которых вы хотели бы принимать платежи через шлюз Fondy.

При необходимости протестируйте, как работает плагин Fondy для Shopify, а затем активируйте его.

Как доставлять за границу

У украинских продавцов две опции организации доставки за границу: напрямую через «Укрпочту», службы DHL или UPS или способом косвенной доставки. «Начиная бизнес на Shopify, доставляли «Укрпочтой». Сейчас отправляем через компанию WesternBit», – говорит Андрей Стичинский. Посредники WesternBid, Handmade Hub, ScladUSA работают с «Укрпочтой», DHL, UPS, FedEx, «Новой почтой», совершая, в частности, консолидированные отправки. Товары украинских компаний собирают в одну посылку, отправляют на склад в США или Европу, где ее распаковывают и доставляют заказчикам. «Грузовики с посылками ежедневно отправляются нашим партнерам в Европе. Через несколько дней посылка доставляется покупателю», – рассказывает совладелец WesternBid Михаил Бирман.

«Бывают ошибки, посылки теряются или повреждаются при транспортировке, но это случается крайне редко», – говорит Стичинский. Консолидированная отправка – удобный, быстрый и недорогой способ доставки в США, отмечает Максим Гопанчук.

Настройка доставки на Shopify

Для работы с доставкой используются Shipping Profiles. Владелец магазина устанавливает тарифы на отдельные товары или категории. Сумма может быть разная – это зависит от того, куда и откуда едет посылка, говорит Михаил Серветник. Помимо способа доставки, Андрей Стичинский советует продумать упаковку. «Лучше потратить лишние средства на безопасность изделий, чем потом компенсировать стоимость заказа клиенту, еще и с учетом доставки», – советует он.

Преимуществом сайта на Shopify является опция дополнительных каналов дистрибуции, говорит Николай Серветник. В разделе Sales channels на административной панели можно подключить ссылки на страницы в Facebook, Instagram, Messenger, Google Shopping, Amazon, eBay, Aliexpress. «Каждый канал требует внимания. Но если диверсифицировать их и распределить рекламу, Shopify превратит ваш бизнес в успешный», – уверен Михаил Бирман. В общей сложности в 2024 году более 2000 украинских продавцов выбирают Shopify, говорит Серветник.

Как продвигать магазин на Shopify

«Выполните тестирование всех функций магазина, включая процесс заказа, оплату и доставку, чтобы убедиться, что все работает должным образом», – советует Юлия Лазаренко. Когда магазин оформлен и наполнен товарами, следует уделить внимание его продвижению, говорит Николай Серветник. «Мы используем социальные медиа, электронную почту, контентный маркетинг», – отмечает Лазаренко. Эти инструменты используют все опрошенные для текста продавцы на Shopify. «Опыт показал, что не нужно бояться поднимать рекламные бюджеты в Meta и Google, создавать новые рекламные компании», – говорит основатель Bsign Андрей Стичинский.

Как продвигать магазин на Shopify | Евгений Созанский, соучредитель Xtheta Consulting

В привлечении клиентов помогут приложения Shopify, которые мы упоминали выше. Например, AiT: Loyalty, Reviews, Email+Boost Sales объединяет инструмент создания программ лояльности и автоматизации e-mail-рассылок. Другой вариант – приложение Mailchimp: Email Marketing, рекомендующее способы улучшения контента, таргетинга и автоматизации.

Инфлюэнс-маркетинг неоценим в разрезе международных онлайн-магазинов, говорит Серветник. Сотрудничество с блогерами, коллаборации помогут в продвижении сайта, добавляет он. Найти блогера можно на платформах Shoutcart, Influencer Marketing Hub, Hyprbrands.

Для увеличения частоты и объема продаж сайт на Shopify эксперты советуют оптимизировать. Возможности SEO ограничены из-за отсутствия доступа к настройкам хостинга и многим системным файлам, говорит Николай Серветник. «Это усложняет возможность улучшения быстродействия сайта, особенно при установке новых приложений», – отмечает он. Надо привлекать подрядчиков, советует Стичинский. Легче один раз довериться профессионалу и параллельно научиться работе с платформой, чтобы потом качественно ею управлять, говорит Юлия Лазаренко. «Уже после первого года качественной работы над SEO мы начали получать хорошие заказы. За три года на оптимизацию потратили $100 000», – рассказывает Стичинский.

Владелец магазина KGUmusic Максим Гопанчук на продвижение и оптимизацию тратит 10 000–20 000 грн в месяц. «Это может быть написание статей с ключевыми словами и описаниями товаров, которое делает копирайтер, или покупка ссылок на биржах, линк-билдинг, перелинковка и работа с кодом сайта привлеченным SEO-специалистом», – говорит Гопанчук.

«Увеличение объема продаж – это путь постепенный, поэтому не нужно рассчитывать на бум только зарегистрировав магазин. Настройтесь на длительную, системную работу», – отмечает Николай Серветник. Готовый к получению заказов, всем способам продвижения сайт я сделал за две недели, говорит Максим Гопанчук. «На сегодняшний день я, возможно, сделал бы другой выбор в разрезе долгосрочных перспектив, но это не точно. Подкупают скорость и простота запуска сайта», – добавляет он.

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