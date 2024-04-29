Как я понимаю, главная новость пришла не с фронта, а из следственного изолятора в Лефортово. Красть у своей страны в то время, когда она воюет — это просто предательство. Вот по этой статье и надо судить замминистра обороны. Теперь уже бывшего.

1. Доходы от замороженных российских активов не принадлежат России, ибо не являются суверенными активами, поэтому их можно изымать. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Эти доходы не принадлежат России, поскольку не являются суверенными активами, ведь есть разница между капиталом и доходом от него».

Давно известно, что Боррель не титан ума. Но я не думал, что он настолько глуп. Т. е. теперь банки имеют право не отдавать клиентам проценты?

2. Конгресс США принял законопроект, по сути являющийся ультиматумом для материнской компании TikTok, китайского технологического гиганта ByteDance. Как пишет The Washington Post, китайской стороне предлагается продать TikTok компании, не находящейся в юрисдикции КНР. В противном случае приложение может быть запрещено на территории США.

А что там говорит Первая поправка Билля о правах? «Конгресс не должен издавать ни одного закона, … ограничивающего свободу слова или печати…». Слово и дело.

3. Законодатели американского штата Теннесси приняли законопроект, разрешающий учителям штата носить в школе скрытое огнестрельное оружие. Как отмечает Reuters, решение вызвало возмущение общественности. Законопроект был одобрен в Палате представителей штата Теннесси, где доминируют республиканцы.

А что делать, если учитель тоже хочет жить?

4. Отказ в предоставлении консульских услуг на десять лет отрежет украинцев от возможности посещать другие страны, заявил на заседании парламента депутат Дмитрий Разумков. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Венская опера и «Ла Скала», Лувр и галерея в Ватикане лишатся тысяч посетителей! Это ужас!

5. Эйрик Йохан Кристофферсен, генерал армии, возглавляющий Вооруженные силы Норвегии, заявил, что Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем он ожидал.

Он бы лучше следил за своей армией, чем вынашивал ожидания от российской армии. Собственно говоря, России наплевать на его ожидания.

6. Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил в ходе посещения штаба 1-й Варшавской бронетанковой бригады, что Лондон переведет оборонную промышленность страны в военный режим.

Напрашивается вопрос — а с кем Маугли и его армия бандерлогов воюет?

7. Агент СБУ Ярослава Хрестина, которая подозревается в покушении на экс-полковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, посещала город Херефорд (Британия) в сентябре прошлого года. Уточняется, что в этом городе базируется Особая воздушная служба Великобритании. Об этом сообщают РИА «Новости».

Кто-то удивлен? Приехала на инструктаж, прослушала курс и поехала убивать.

8. Владимир Зеленский ввёл новые запреты в отношении онлайн-казино с целью борьбы с лудоманией среди бойцов ВСУ. Теперь украинским военным официально запрещён доступ к казино на время действия военного положения, а операторам азартных игр велено ограничить рекламу и другие параметры, передаёт Politico. При этом эксперты считают, что новый указ вряд ли поможет решить проблему.

Если играть во время боя в онлайн-казино, то понятно, почему не хочется идти в бой. Только выиграл миллион, и, бах, тут тебя и убили.

9. Байден проигрывает Трампу по всем параметрам, сообщает Fox Business со ссылкой на данные последнего опроса. Без суфлёра Байден не способен к нормальному диалогу, и поэтому он откажется от теледебатов с Трампом. А это станет последним гвоздём в его предвыборной кампании.

Какие теледебаты! Он на пятой минуте забудет, с кем говорит, и пойдет искать пятый угол.

10. Чешская полиция задержала банду телефонных мошенников, подозреваемых в причинении ущерба в десятки миллионов крон, сообщает ceskenoviny.cz со ссылкой на пресс-секретаря полиции Градец-Кралове Ива Кормошова. Банда действовала в Чехии и на Украине, были арестованы 40 ее участников, говорится в сообщении.

А что они умеют, кроме как мошенничать, грабить, убивать? Власть приучает их к этому с малолетства. Бандеры верные сыны.

11. Президент США Джо Байден заявил, что его страна будет поддерживать друзей и не склонится перед Россией и ее руководством: «Мы выступаем против диктаторов. Мы ни перед кем не склонимся, точно не перед Владимиром Путиным».

У Байдена животный страх перед Путиным. Старый, дементный дед, ошибающийся в каждом выступлении, не способный связать два слова без бумажки, спотыкающийся и падающий, естественно испытывает страх перед физически здоровым, умным мужиком, с громадным запасом знаний, держащим в голове сотни цифр и фамилий.

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