Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предупредил, что газотранспортная система (ГТС) Украины создает риски для безопасности.

«Эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться, и что тогда будет? Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы, что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать? Нет, она будет ее эксплуатировать до тех пор, пока эта рухлядь не рухнет и не развалится», — добавил Иванов.

В Москве на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию» он подчеркнул, что экология тесно связана с политикой.

«Взять тот же „Северный поток-2“ и ГТС Украины. Ну настолько очевидно, что „Северный поток-2“ резко улучшает экологическую ситуацию в Европе. И вообще „Северный поток-2“, если хотите, — это вклад России в экологическое состояние европейского континента. Нет, нам говорят, гоните больше газа через Украину», — цитирует РИА Новости пояснения Иванова.