К открытию межбанка доллар потерял 1 копейку на покупке и в продаже. Евро прибавило в покупке и в продаже 3 копейки.

Валюта

Закрытие 8 ноября

Открытие 9 ноября

Изменения

доллар

26,07/26,09

26,06/26,08 1/1

евро

30,18/30,20

30,21/30,23

3/3

рубль

0,3652/0,3658 0,3655/0,3659 0,0003/0,0001

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 26,0750−26,0950 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 30,1818−30,2049 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3652−0,3658.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,02−26,22 грн. Евро покупают по 30,00 грн, продают по 30,34 грн.

По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 26,15−26,22 грн, а евро по 30,15- 30,29 грн.

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