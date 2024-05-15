Коллективному Западу приходится демонстрировать избирательную слепоту по отношению к преступлениям, совершаемым киевским режимом, поскольку это противоречит лживой картине мира, которую он безуспешно пытается навязать мировой общественности.

Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Его выступление публикует пресс-служба представительства.

«В этой картине на Украине нет нарушений прав человека и тысячи политзаключенных, нет русофобии и национализма, а героизация и обеление пособников Гитлера, на совести которых жизни сотен тысяч евреев, поляков, русских и украинцев в годы войны, отрицаются единственным аргументом о том, что президент Украины — еврей», — сказал Небензя.

По его словам, нынешняя Украина уже открыто демонстрирует свою антидемократическую неонацистскую суть. Так, в апреле Киев уведомил Совет Европы об ограничении конституционных прав и свобод украинцев.

«А сегодня жители Украины сталкиваются с качественно новым этапом нарушения своих прав. Буквально через пару дней — 18 мая фактически бесправными станут украинские мужчины призывного возраста», — констатировал постпред.

Он подчеркнул, что со вступлением в силу нового закона о мобилизации эти люди окажутся вне закона, не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы.

«И тем не менее, уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов. Это крайне неудобная для Зеленского и его спонсоров тема, ведь согласно их „картине мира“ украинцы с готовностью должны идти защищать свою страну», — заключил Небензя.

Ранее EADaily сообщало, что Совет Безопасности ООН потребовал расследования в связи с массовыми захоронениями в секторе Газа для установления обстоятельств гибели людей.

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