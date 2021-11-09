Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 10 ноября

Нацбанк установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 10 ноября:

9.1110.11Изменение1 доллар США26,08 грн26,09 грн+0,011 евро30,20 грн30,21 грн+0,01

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на вторник, 9 ноября, доллар и евро подорожали на одну копейку.

Что будет с курсом доллара до конца года

Как ранее рассказал «Сегодня» руководитель «EXANTE Украина» Владимир Позний, гривня часто под усиленным давлением в финале года.

Неудачная сезонность настраивает на коррекционный откат доллара к гривне до 27,12 грн или выше – до 27,5 грн. Евро в этом случае до конца года может подскочить до 31,7 грн или даже до 32,2 грн.

Однако Владимир Позний считает, что такая «перезарядка» инвесторов вряд ли изменит глобальный тренд гривни.

Напомним, ранее сайт «Сегодня» вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что согласно «Индексу БигМака», доллар в Украине «должен» стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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