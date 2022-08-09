Экономика Германии потеряет $265 млрд добавленной стоимости к 2030 году из-за войны в Украине и высоких цен на энергоносители, что приведет к негативным последствиям для рынка труда, пишет Reuters со ссылкой на данные Института исследования занятости (IAB).

Ключевые факты

Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии с поправкой на цены в следующем году будет на 1,7% ниже, а численность занятых сократится на 240 000 человек по сравнению с ожиданиями до начала российского вторжения, говорится в сообщении.

Ожидается, что уровень занятости будет оставаться примерно на таком же уровне до 2026 года, когда экспансивные мероприятия постепенно начнут перевешивать негативные последствия и приведут к тому, что в 2030 году количество занятых увеличится примерно на 60 000 человек.

Одной из наиболее пострадавших будет индустрия гостеприимства, которая уже сильно потеряла в результате пандемии COVID-19 и, вероятно, почувствует снижение покупательной способности потребителей.

Энергоемкие отрасли, такие как химическая промышленность и производство металла, могут сильно пострадать.

Согласно исследованию IAB, если цены на энергоносители, которые подскочили на 160%, снова удвоятся, объем производства Германии в 2023 году будет почти на 4% ниже, чем был бы без войны. Согласно этим предположениям, через три года будет занято на 660 000 человек меньше, а в 2030 году еще на 60 000 человек.

Контекст

В конце июля МВФ ухудшил прогноз роста глобального ВВП на фоне мрачных перспектив и неопределенности. Отмечалось, что глобальный экономический рост замедлится с 6,1% в прошлом году до 3,2% в этом году и 2,9% в следующем, что на 0,4 и 0,7 п.п. ниже, чем прогнозировалось в апреле. Это связано с замедлением роста в США, Китае и еврозоне.

Национальный банк Украины по базовому сценарию прогнозирует сокращение ВВП Украины на 33,4% в 2022 году, рост на 5,5% в 2023 году и 4,9% – в 2024 году. Инфляция, по прогнозам НБУ, до конца года ускорится до 31%, однако в следующие два года замедлится – до 20,7% и 9,4% соответственно, говорится в июльском Инфляционном отчете НБУ.

По последнему экономическому прогнозу The Economist Intelligence Unit (EIU), мировая экономика потеряет $1 трлн из-за вторжения России в Украину. Данные EIU указывают, что больше всего среди стран G20 пострадает ВВП России. К концу 2022 года ее экономика упадет на 10% из-за санкций по сравнению с начальной оценкой роста в 2,6%.

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