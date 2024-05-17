Сербское правительство одобрило контракт с американским бизнесменом Джаредом Кушнером, мужем Иванки Трамп, на строительство отеля на месте бывшего здания Генерального штаба Минобороны Югославии, которое подверглось бомбардировкам НАТО в 1999 году, сообщает The New York Times (NYT).

Проект стоимостью $ 500 млн Кушнер реализует вместе с Ричардом Греннелом — бывшим помощником в администрации Дональда Трампа. Именно Греннел предложил провести работы на месте разрушенного здания Минобороны. Контракт заключен с компанией Affinity Partners, аффилированной с Кушнером. Частично она финансируется за счет фонда благосостояния Саудовской Аравии.

Комплекс будет включать не только отель, но также торговые площади и музей в память о погибших и раненых при бомбардировках НАТО. Мемориал будет собственностью сербского правительства. Участок под отель передадут девелоперам в аренду на 99 лет.

Здание Генштаба располагается в центре Белграда на улице князя Милоша.

NYT отмечает, что ранее застройкой этого участка интересовался сам Трамп. О подобных планах он заявлял в 2013 году, речь также шла о роскошном отеле. Сотрудники Trump Organisation посещали Белград, но сделка не была реализована, а в 2016-м Трамп стал американским президентом.

Газета пишет, что идея со строительством отеля вызвала протесты в сербской столице. Рядом со зданием генштаба прошла акция, участники пришли с плакатами с надписями «Прекратите передачу штаба армии американским офшорным компаниям». В том числе это связано с ролью с США в событиях 1999 года, отмечали протестующие.

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