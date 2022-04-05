То, что на сегодняшний день происходит в Европе, всего лишь часть глобальной игры. Об этом Новости Армении – NEWS.am заявил эксперт по вопросам международной безопасности Армен Манвелян.

Проблема, по его словам, шире — мир встал на путь нового масштабного передела энергетической системы. Переделу подвергнется и вся мировая экономика

«Этот процесс был запущен не недавно, а значительно раньше. Нынешний конфликт на Украине, скажем так, горячая фаза всего этого процесса. Все игроки стали выкладывать свои козыри, и теперь мы видим, у кого какие возможности. Очевидно, что оценки, затрагивающие Россию по части энергетики, которые озвучивались ранее, оказались излишне недооцененными. События последних дней показали, что позиции России куда более сильные, чем многие думали и предполагали. Ее возможности значительно более широкие», — пояснил эксперт.

Предпринимаемые Москвой шаги, по мнению Манвеляна, оказались крайне обдуманными и рассчитанными. Переход на оплату за энергоресурсы в рублях, по заверению эксперта, не был случайностью.

«Россия готовилась к этому процессу приблизительно с 2008 года. Еще тогда они поставили перед собой определенные задачи, а теперь приступили к их реализации. Следовательно, переход на оплату в российских рублях не начнется завтра или послезавтра. Это не тот процесс. Однако начало уже заложено и Россия на этом не остановится. То есть Европа, рано или поздно, начнет расплачиваться в рублях», — заметил Манвелян.

Европа, по его словам, попытается воспротивиться этому, и Москва, вполне возможно, согласится пойти на определенные уступки. Вместе с тем, достигнутые ранее соглашения к концу года исчерпают себя и у России появится возможность навязать Евросоюзу свои условия и свои требования. Манвелян убежден, что Кремлю этот процесс на руку.

«Это политический процесс, необходимость в котором давно назрела. Особенно с точки зрения российских национальных интересов», — подчеркнул эксперт по международной безопасности.





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