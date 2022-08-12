Цифровая платформа «Мой экспорт» предлагает предпринимателям Хабаровского края воспользоваться своими сервисами. Портал содержит на страницах целый набор востребованных услуг, которые можно получить в режиме «одного окна».

Экспортеры могут с помощью сайта найти новые внешние рынки, изучить на них спрос, выбрать потенциальных покупателей, поставщиков, оформить необходимые документы, получить господдержку, консультации и многое другое, что поможет успешно заниматься экспортными операциями.

— Портал работает с 2020 года и список его пользователей постоянно растет. Он представляет собой единую всероссийскую платформу по оказанию услуг. В первую очередь, ресурс полезен начинающим предпринимателям, но и профессионалы могут найти на нем много полезного. Особенно работа портала стала актуальной после введения международных санкций, которые создали множество трудностей. Именно на портале «Мой экспорт» сегодня можно получить ответы по многочисленным вопросам, возникающим у бизнеса, в упрощенном порядке получить весь спектр услуг по поддержке экспорта, — отметила руководитель регионального Центра поддержки экспорта Анастасия Молокова.

Воспользоваться порталом «Мой экспорт» можно по ссылке. Для того, чтобы получить доступ ко всем возможностям, необходимо зарегистрироваться, создав личный кабинет. Через него можно будет оформлять в том числе и меры государственной поддержки.

— В числе последних нововведений хотелось бы напомнить экспортерам о возможности частичного возмещения транспортных расходов при совершении операций. Эта федеральная мера поддержки появилась с марта текущего года, она дает возможность компенсировать до 500 тысяч рублей в год. Получить возмещение можно за перевозку экспортных грузов в пределах РФ всеми видами транспорта: наземным, водным и воздушным. В краевой «Центр поддержки экспорта» за новой услугой уже обратилось 10 компаний, — подчеркнула Анастасия Молокова.

Как отметили на последнем заседании экспортного совета, который регулярно проходит под руководством губернатора региона, сейчас в Хабаровском крае устойчивую динамику показывает экспорт агропромышленной продукции (АПК). Так, по состоянию на июнь экспорт АПК достигал 288 млн долл. США — 69,4% от годового плана. Большую часть его составляют рыба и морепродукты. Товары идут преимущественно на азиатские рынки.

Также высоким экспортным потенциалом обладает промышленное производство. А доля малого и среднего бизнеса в общем экспорте составляет свыше 40%. В 2022 году экспортерами из числа МСП, которые находятся на сопровождении в региональном Центре экспорта, уже заключено 16 экспортных контрактов на общую сумму 6,5 млн долл. США. На стадии заключения еще 7 экспортных контрактов на сумму более 8,5 млн долл. США.

Неплохую динамику также показывает электронная коммерция. Продажи в этом году на электронных торговых площадках выросли в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на конец июня они в стоимостном выражении составили почти 1,4 млн долл. США. Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края