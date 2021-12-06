По словам финансиста Александра Савченко, украинцам следует хранить сбережения в двух валютах — часть в гривнах, а другую — в долларах. Об этом сообщается в материале ТСН.

Эксперты рассказали, в какой валюте лучше всего хранить сбережения — фото из открытых источников

Эксперт рекомендует половину сбережений класть в долларах под 1% в банк. Вторую половину — в гривнах под 10%.

«И тогда, если даже гривна опустится ниже 29-ти за доллар, вы выиграете на долларе, а если не опустится — выиграете на гривне», — отмечает финансист.

По словам финансового аналитика Эрика Неймана, украинцам лучше всего хранить средства в долларах. Кроме того, специалист посоветовал создать личный запас самого необходимого, в частности, продуктов и бытовой химии.

Экономист Олег Пендзин считает надежным вкладывать гривны в облигации внутреннего государственного займа:

«Берите пример с иностранных спекулянтов, они ведь не дураки, правда? Вкладывать свои доллары в гривны, а гривны — в облигации внутреннего государственного займа достаточно надежно. По крайней мере, это обезопасит от банкротства банков. Потому что государство не обанкротится точно», — отмечает экономист.

Напомним, что по словам старшего аналитика

«Альпари» Вадима Иосуба, до 10 декабря курс доллара в Украине вырастет на 20 копеек и составит 27,5 грн/долл. К окончанию года традиционно наступает период девальвации гривны. Так, по словам эксперта, в ближайшую неделю ожидается рост курса доллара к гривне.

Отметим, что профильные эксперты для интернет-издания «Комментарии» также озвучивали прогноз курса валют и инфляции в Украине в декабря, а также рассказали об изменениях, которые могут произойти, и причинах. Кроме того, эксперты дали совет, стоит ли сейчас покупать доллар.

Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал,

чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник