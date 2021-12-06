БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Германия хочет обеспечить транзит газа через Украину и после 2025 года. Об этом заявил в понедельник в Берлине и.о. министра экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер на заключительной пресс-конференции перед уходом из правительства.

Он напомнил, что нынешние договоренности о транзите через Украину были заключены при посредничестве Германии. «Мы будем содействовать тому, чтобы это (транзит — прим. ТАСС) продолжалось и после 2025 года», — отметил политик.

Альтмайер указал, что за все время побывал в России в качестве министра четыре раза. По его словам, он «испытывает большое уважение к тому, что было достигнуто в России на экономическом уровне». «Надеюсь, это не будет поставлено на кон», — отметил министр. Также он высказался за то, чтобы Украина сохраняла суверенитет.

По словам Альтмайера, газ будет оставаться необходимым для декарбонизации энергоисточником.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. Российский «Газпром» неоднократно подтверждал свою готовность продолжить транзит газа через территорию Украины после 2024 года при условии, что это будет экономически выгодно, а также при условии нормального рабочего состояния ГТС Украины.