Государственный ПриватБанк и международная платежная система Visa запустят новое решение для бизнеса – сервис «Терминал». Сервис позволит предпринимателям принимать безналичные платежи на Android-смартфоны.
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Как сообщает пресс-служба банка, презентация «Терминала» состоится 14 декабря.
Новый сервис разработан на основе технологии Visa Tap to Phone.
«Для малого и среднего бизнеса
- В 2020 году Ощадбанк и Visa запустили сервис «ОщадPAY» для бесконтактных платежей в смартфонах.
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Юрий Тарасовский
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