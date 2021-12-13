Государственный ПриватБанк и международная платежная система Visa запустят новое решение для бизнеса – сервис «Терминал». Сервис позволит предпринимателям принимать безналичные платежи на Android-смартфоны.

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Как сообщает пресс-служба банка, презентация «Терминала» состоится 14 декабря.

Новый сервис разработан на основе технологии Visa Tap to Phone.

«Для малого и среднего бизнеса

В 2020 году Ощадбанк и Visa запустили сервис «ОщадPAY» для бесконтактных платежей в смартфонах.

это возможность осуществлять безналичные платежи без дополнительного оборудования – только с помощью Android-смартфонов со встроенным модулем NFC», – сказано в анонсе банка.

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Юрий Тарасовский

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