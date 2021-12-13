Если какое-то потрясение и случится в этом году на рынках, то, вероятнее всего, оно должно случиться на этой неделе, после оглашения результатов заседания ФРС. Хотя, как это не раз бывало, всё может обойтись и без потрясений. Наоборот, рынок возрадуется взвешенной и ответственной позиции центрального банка, и миллиарды неизрасходованной ликвидности, полученной от щедрого государства, потекут в направлении компаний, о существовании которых знает каждая домохозяйка и ставший нарицательным «чистильщик обуви», если такая профессия, вообще, сохранилась.

Заседание ФРС начнется завтра, во вторник, 14 декабря, но, конечно же, самое интересное состоится в среду, 15 декабря, когда будет опубликовано итоговое коммюнике заседания, а глава ФРС Пауэлл проведет итоговую пресс-конференцию. Нынешнее заседание станет последним в этом году. Его итогом, как ожидается, будет анонс изменений в монетарной политике, в частности, объявление об ускоренном сокращении программы количественного смягчения, другими словами, выкупа облигаций. Программа сокращения была принята всего месяц назад и предполагалось, что каждый месяц ФРС будет выкупать на $15 миллиардов меньше, таким образом закончив программу к июню. Но инфляция внесла свои коррективы, и ФРС, признав, что с ростом цен пора бороться, планирует ускорить окончание программы количественного смягчения. Согласно ожиданиям аналитиков, темпы сокращения будут удвоены, и уже начиная с января ФРС будет ежемесячно выкупать на $30 миллиардов меньше. Если ожидания сбудутся, то вливания денег в экономику со стороны ФРС могут закончиться уже посреди весны. А там, если инфляция останется высокой, — и о повышении ставки можно будет поговорить. Вот обо всём этом, как ожидается, и будет рассказывать Пауэлл в среду. И, конечно же, как всегда интересно будет увидеть макроэкономические прогнозы и «dot plot» (график с прогнозами процентной ставки ФРС) от членов Комитета по монетарной политике.

В целом же задача у ФРС очень непростая, так как, с одной стороны, нужно бороться с инфляцией, а, с другой, это придется делать с оглядкой на новые штаммы вируса, хрупкость процессов экономического возрождения после шока пандемии, проблемы с производственными цепочками во всем мире и, в конце концов, нарастающие угрозы разных геополитических конфликтов. Задача сложная, но пока ФРС справлялся. Так что будем надеяться, что справится и в этот раз.

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Из важных макроэкономических данных, которые могут оказать влияние на позицию ФРС, нас ждут данные о промышленной инфляции (PPI) и объеме розничных продаж. Инфляция в ноябре ожидается на уровне 9,2%, что выше, чем 8,6% в октябре. Розничные продажи, которые всегда служат хорошим индикатором настроений потребителей и состояния экономики, в целом, как ожидается, вырастут на 0,8%, что меньше, чем 1,7% в октябре. Тем не менее, это четвертый месяц роста подряд, что свидетельствует о восстановлении экономики.

Интересная неделя! Так что — ждём, что принесет Санта Клаус (Джером Пауэлл) в своём мешке в среду!

Хорошей недели и удачных инвестиций!

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