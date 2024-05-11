McDonald’s в США работает над внедрением дешевых комбо в меню для граждан с низкой покупательской способностью. Об этом 11 мая сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Сообщается, что обед за $ 5 может включать в себя четыре блюда: бургер, четыре куриных наггетса, картофель фри и напиток», — заявили в публикации.

Отмечается, что идея о разработке нового меню появилась ввиду сокращения расходов потребителями, особенно в сфере ресторанов быстрого питания.

«Согласно данным Bank of America, количество упоминаний потребителей с низким доходом в объявлениях о доходах компаний достигло самого высокого уровня почти за два года», — добавил телеканал.

Ранее, 8 мая, американский президент Джо Байден в эксклюзивном интервью CNN заявил, что многие американцы негативно оценивают состояние экономики США. При этому у граждан есть веские причины для беспокойства насчет стоимости товаров и жилья, отметил он.

10 апреля экс-президент США Дональд Трамп обратил внимание на то, что Байден совершенно не владеет экономической ситуацией в США. По его словам, он полностью потерял контроль над инфляцией.

До этого, 1 апреля, опрос продемонстрировал, что молодежь в США больше всего недовольна работой нынешнего президента из-за экономики страны. Несмотря на заявления об устойчивом экономическом росте в прошлом году, активном рынке труда и снижении инфляции, опросы общественного мнения показали, что «многие люди не согласны с ними».

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