Когда извергнется Йеллоустоунский супервулкан, он уничтожит все живое на североамериканском континенте. Сибирь станет одним из самых безопасных мест на Земле — и это еще одна причина, по которой «англосаксонские элиты» хотят отобрать этот регион у России.

Так говорит Николай Патрушев, второй по влиятельности человек в Москве. В настоящее время Патрушев — глава Совета безопасности России, и он является коллегой Владимира Путина с тех пор, как они оба служили в ленинградском КГБ в 1970-х годах. Сейчас Патрушев — доверенное лицо и главный советник президента. Генерал армии и бывший директор ФСБ — ведомства-преемника советского КГБ — Патрушев также является фактическим повелителем других секретных служб страны. Среди кремлевских придворных он единственный, кажется, имеет лицензию говорить от имени Путина по стратегическим вопросам, включая ядерное оружие, войну Украине и взгляды России на США, Европу и НАТО.

Следуя примеру Путина, многие высокопоставленные российские бюрократы соревнуются в выдумывании чудовищных теорий заговора. Однако даже среди этой взбешенной толпы Патрушев выделяется своей мрачностью и интенсивностью антизападной – и особенно антиамериканской – враждебности. Гипербола его комментариев заставила бы покраснеть советских пропагандистов моей юности: его известность является напоминанием о том, что, если Путин завтра потеряет власть, его потенциальные преемники могут быть более воинственными и экспансионистскими, а не менее. Американцам следует беспокоиться о том, насколько взгляды Патрушева подкрепляют мировоззрение его босса, и о том, как его бредовые, более воинственные, чем Путин, громкие заявления в длинных интервью с самыми тиражными российскими газетами становятся линией партии, которую оглушительная пропаганда затем внедряет в сознание миллионов россиян.

По словам Патрушева, Запад клевещет на Россию и запугивает ее на протяжении полутысячелетия. Еще в XVI веке «русофобские» западные историки очернили первого российского царя Ивана IV — массового убийцу и садиста, более известного как Иван Грозный. Патрушев настаивает, что Иван — всего лишь жертва выдуманной «черной легенды», которая «изображала его тираном».

По мнению главы Совета Безопасности, осада России Западом в XX веке не имела ничего общего с коммунизмом и холодной войной. Фактически, падение могучего Советского Союза сделало страну более мягкой мишенью для западных заговорщиков, и Соединенные Штаты стремились использовать эту возможность, вынуждая Россию отказаться от своего «суверенитета, национального сознания, культуры и независимой иностранной и внутренней политики». Конечными целями заговора являются расчленение России, ликвидация русского языка, удаление страны с геополитической карты и ограничение ее границами Московского герцогства, небольшого средневекового государства.

В мире Патрушева США изобретают новые вирусы в лабораториях биологического оружия, чтобы уничтожить народы «неугодных государств», а вирус Covid-19 «мог быть создан» Пентагоном при содействии нескольких крупнейших транснациональных фармацевтических фирм и «фондов Клинтона, Рокфеллера, Сороса и Байдена».

Иногда непонятно, кто в этом тандеме главный

Фото: ТАСС

Самая большая навязчивая идея Патрушева в настоящее время — это «вся эта история с Украиной» — конфронтация, предположительно «спланированная в Вашингтоне». По его словам, в 2014 году США подготовили революцию Майдана в Киеве — «государственный переворот», — который сверг промосковского президента и стремился наполнить украинцев «ненавистью ко всему русскому». Сегодня Украина является не более чем полигоном для испытаний стареющего американского вооружения, а также местом, чьи природные ресурсы Запад предпочел бы безжалостно эксплуатировать – и «без коренного населения». Сохранение Украины как суверенного государства не входит в планы Америки, утверждает Патрушев. Боясь прямого нападения на Россию, «инструкторы НАТО загоняют украинских мальчиков на верную смерть» в окопах. Действительно, Запад, по сути, осуществляет «уничтожение» украинцев, тогда как цель России — «положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского народа Украины».

Это картина мира, которую Патрушев преподносит Путину. Советник обеспечивает «рамку» для видения российского президента, утверждает известный российский политсоциолог Николай Петров.

Повторяемая и усваиваемая аудиторией пропаганда захватывает и подчиняет пропагандиста. Патрушев заявил в мае прошлого года, что западные спецслужбы готовят террористов и диверсантов для «совершения преступлений на территории нашей страны». Из-за такой точки зрения пострадало российское мирное население. За несколько недель до того, как в конце прошлого месяца террористы «Исламского государства» напали на мюзик-холл в пригороде Москвы, представители американской разведки сообщили российскому правительству об угрозе этому месту. Путин назвал предупреждение США «очевидным шантажом» и «заговором с целью запугать и дестабилизировать наше общество».

Предлагая своим соотечественникам тщательно продуманные параноидальные интерпретации мира, Патрушев активно участвует в его формировании. Все больше и больше становясь самостоятельным политиком, он часто заменяет Путина на важных переговорах с высшими союзниками, поручая министру иностранных дел Сергею Лаврову церемониальные обязанности и подписывая бессмысленные договоры. Как отметил российский журналист в изгнании Максим Гликин, Патрушев находится там, где внешняя политика встречается с войной. Эта связь неумолимо расширяется.

После поражения России в Украине летом и осенью 2022 года Патрушев в ноябре того же года вылетел в Тегеран, чтобы договориться о продаже иранских беспилотников. Он отправился в Латинскую Америку, чтобы встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. С президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Патрушев обсудил «организованные Америкой цветные революции», «деструктивную деятельность» неправительственных организаций и отправку кубинских войск в Беларусь «для обучения».

Пожалуй, самым пугающим является то, что Патрушев имеет некоторое влияние на ядерную стратегию России. В октябре 2009 года он заявил в интервью национальной газете «Известия», что российское ядерное оружие предназначено не только для использования в «крупномасштабной» войне. Вопреки ограничению, прописанному в версии российской военной доктрины 2000 года, Патрушев предложил, чтобы российское ядерное оружие могло быть использовано в обычном региональном конфликте или даже в локальном конфликте. Он также посчитал, что в ‘критической ситуации’ ‘не исключен превентивный удар по агрессору’. Четыре месяца спустя Путин подписал пересмотренную версию доктрины. Как предположил Патрушев, конфликт больше не должен быть «крупномасштабным», чтобы Россия могла применить атомные бомбы и ракеты. (Агитация Патрушева за превентивные ядерные атаки еще не вошла в текст доктрины, но резкий ядерный шантаж Путина в последние два года позволяет предположить, что Патрушев в конечном итоге может добиться своего).

Ядерная дубинка России

Пытаясь понять намерения России, США попробовали лучше узнать Патрушева. Первый звонок советника по национальной безопасности Джейка Салливана Патрушеву состоялся 25 января 2021 года, через пять дней после инаугурации Джо Байдена. Салливан и Патрушев разговаривали по телефону еще пять раз, помимо встречи в Рейкьявике в мае того же года. После их разговора в ноябре, как сообщает The New York Times, Патрушев сообщил, что обсуждает пути «улучшения атмосферы российско-американских отношений». В совместном заявлении указано, что Салливан и Патрушев обсудили «повышение доверия между двумя странами».

Тринадцать недель спустя Россия вторглась в Украину. Один из немногих чиновников, знавших о плане Путина (и, как сообщается, являвшийся его движущей силой), Патрушев, по-видимому, любил плести паутину дезинформации вокруг своего американского коллеги.

Это должно быть еще более приятно ему, поскольку Кремль убежден, что время на стороне России. По мнению Патрушева, Запад медленно вымирает. По его словам, у европейской цивилизации нет будущего. Ее политика находится в «глубочайшем моральном и интеллектуальном упадке»; она движется к «глубочайшему экономическому и политическому кризису».

Падение Америки также близко, о чем свидетельствуют не только пепел в Йеллоустоуне, но и базовая география страны. Соединенные Штаты — это всего лишь «лоскутное одеяло», которое может «легко разойтись по швам». Более того, Патрушев заявил главной правительственной газете «Российская газета», что американский Юг может дрейфовать в сторону Мексики, чьи земли США захватили в 1848 году: «Вне всякого сомнения, «южные соседи» Америки вернут украденные земли, а пассивное гражданское общество США будет ничего не делать для сохранения «целостности» страны.

Огромное влияние Патрушева подчеркивает, что Путин — далеко не единственная сила, мешающая российской политике переориентироваться в сторону более либерального режима.

Маятник российской истории обычно колебался между жестокими, воинственными режимами и более мягкими, менее репрессивными автократиями, которые отступают от конфронтации с Западом. Но эта модель может не сохраниться в постпутинском будущем. За четверть века правления Путина российские спецслужбы, основа его режима, привели в упадок все остальные институты и монополизировали власть. Патрушев, которому в июле исполнится 73 года, на год старше президента. Однако, если он переживет Путина, Патрушев наверняка задействует свою секретную армию, чтобы помочь осуществить переходный период, и вполне может иметь шанс выйти на первое место. Как он любит говорить, правда на его стороне.

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