Примерно четверть населения Севастополя сможет похвастаться зарплатой от 100 000 рублей через 7 лет и четыре месяца. Чтобы в категорию «стотысячников» перешла половина населения, потребуется чуть более 11 с половиной лет, а через 16 лет доля состоятельных горожан с зарплатой в 100 000 рублей и более превысит 75%. То есть дети ныне живущих севастопольцев однозначно будут получать зарплату такого уровня.

Эти оптимистичные данные содержатся в экономическом обзоре РИА Рейтинг, анализирующем динамику роста заработной платы в регионах с учетом покупательной способности.

Как водится, самые состоятельные граждане России живут в Ямало-Ненецком АО. Там уже сейчас четверть населения получает больше 100 000 рублей, через полгода таких станет более половины населения, а через пять с половиной лет в респектабельную категорию перейдут 75% жителей. Примерно такие же благоприятные финансовые перспективы у Чукотки, Магадана и ХМАО, а сравнимые с севастопольцами темпы роста благосостояния демонстрируют Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия. В Республике Крым ситуация чуть лучше – там 75% населения будут получать 100 000 рублей не через 16 лет, а через 15.

В целом по стране 75% населения Российской Федерации будут получать 100 000 рублей и более меньше чем через 11 лет, а половина – примерно через 7 лет.

Отметим, что по состоянию на 2020 год больше 100 000 рублей зарабатывали всего 2,3% севастопольцев, так что темпы прироста благосостояния остаются примерно одинаковыми.

Как подчеркнул в беседе с ForPost экономист Алексей Яковлев, воспринимать статистические данные такого рода стоит с осторожностью: они не отражают всю сумму факторов, которые влияют на рост заработной платы, а в конкретном случае речь идет о простой экстраполяции уровня зарплат с учетом известного их роста.

«Даже бюджет принимается на три года и может корректироваться с учетом инфляции – выпадающих или наоборот, незапланированных доходов. Вероятность, что за 7 и тем более 16 лет возникнут новые факторы, влияющие на рост зарплаты в Севастополе, огромна», – подчеркнул Алексей Яковлев.

Например, в 2020 году на Севастополе, на экономику которого влияют туристические потоки, сказалась пандемия коронавируса, а в 2022–2024 гг. – попытки киевского режима осуществить террористические удары по гражданской инфраструктуре Крымского полуострова.

Николай Сведски

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