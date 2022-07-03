В ближайшим будущем российские патрульные автомобили планируется оснастить интеллектуальными системами распознавания лиц участников дорожного движения и автоматической фотовидеофиксацией авто, пишет ТАСС, ссылаясь на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Это оборудование будет не только считывать регистрационные знаки, но и автоматически распознавать грубые нарушения ПДД.

Напомним, что с 1 июля инспекторы ГИЬДД перестали фиксировать нарушения правил дорожного движения в ручном режиме. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, аварийность на дорогах снизилась на треть, и этому послужило также развитие системы фотовидеофиксации.

На нынешний год в стране имеется 23,4 тысячи стационарных и передвижных комплексов, которые фиксируют все нарушения со стороны водителей. В связи с этим больше нет необходимости применять ручные радары.

Ранее сообщалось, что начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников говорил о необходимости увеличить скоростной режим на отдельных частях дорог до 150 км/ч.