В мире денег сложно говорить о стабильности, тем более после того, как на смену чеканным монетам из благородных металлов пришли бумажные купюры.

Всякий советский гражданин помнит надпись на купюре об обеспеченности рубля золотом, драгметаллами и ценными бумагами. Ни на одном долларе ничего подобного за всю историю написано не было.

Построенная на господстве доллара финансовая система совсем скоро может уйти в небытие, предупредил в эфире YouTube-канала «Точка Сборки» российский экономист, профессор, кандидат экономических наук Валентин Катасонов, пишет ИА DEITA.RU.

Прогноз не нов, но стоит прислушаться

Эксперт предупреждает, что верхушка, выстроившая эту систему, готовит масштабную аферу.

Главная проблема, с которой столкнулась ФРС (структура, отвечающая за эмиссию доллара), заключается в том, что США как основной держатель ценных бумаг превратились в должника, стремительно теряющего доверие.

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Чтобы точнее описать сложившееся положение, эксперт указывает на то, что Соединенные Штаты тратят колоссальные средства только на обслуживание накопленного долга.

Афера века

Из-за того, что доходы США идут не на реализацию государственных программ, в том числе социальных, разработана схема подмены доллара.

Все накопленные США долги будут выставлены в форме обязательства перед основным кредитором, в виде цифровой копии, а не в национальной валюте.

Это может стать самой грандиозной аферой прошлого и настоящего столетия.

Вывод

Если афера будет реализована, то американский доллар будет представлен в виде цифрового суррогата.

После этого исходный вариант прекратит свое существование, превратившись в нарезанную бумагу.

А что касается старых долгов бумажного доллара, то их попросту спишут по причине угрозы для мировой торговли. Оспорить это вряд ли у кого-то получится.

Это, действительно, будет афера века. Ничего подобного в истории Земли еще не происходило, – уверен эксперт.

Расчет сделан на то, что никто в мире просто не осмелится призвать финансовых воротил из Вашингтона к ответу.

Именно поэтому, продолжает вещать Катасонов, Москва в 2021 году полностью отказалась от доллара, что в свою очередь спасло российскую экономику от западных санкций.

Ранее стало известно, что цена золота установила исторический рекорд.

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