В первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло повышение стоимости трафика в интернет-магазины и конверсий в заказы. Основная причина — трафиковый голод, вызванный ростом конкуренции по брендовым и категорийным запросам в поисковой рекламе, согласно данным исследования E-Promo Group. Об этом Sostav рассказали представители рекламной группы.

В индустрии товаров для дома и мебели за год наблюдалась разнонаправленная динамика в зависимости от канала продвижения. В рекламной сети «Яндекса» стоимость конверсии снизилась до 60%, а в небрендовом поиске — до 40%. В то же время таргетированная реклама и поисковая реклама с упоминанием бренда продемонстрировали противоположную динамику: рост стоимости конверсий составил 17% и 33% соответственно. «Основная причина медиаинфляции — в значительной конкуренции с маркетплейсами. Товары стоимостью до 30 тыс. руб. потребители предпочитают искать именно на этих площадках, так как условия выгоднее», — объясняет E-Promo Group.

Перформанс-продвижение бытовой техники и электроники также испытало значительное влияние конкуренции с маркетплейсами, где данная отрасль лидирует по росту, согласно данным исследования группы. В первом квартале 2024 года стоимость конверсии в заказы в контекстной рекламе выросла на 75% в поиске без упоминания бренда и на 50% — с упоминанием бренда. Однако стоимость привлечения в социальных сетях сократилась на 14%. Широкие ассортиментные матрицы позволяют этой отрасли быстро адаптироваться к изменениям спроса, рассказали специалисты.

В бьюти-отрасли, несмотря на рост стоимости привлечения трафика почти по всем форматам, динамика инфляции стоимости конверсий по брендовым запросам осталась без изменений. Стоимость продвижения в маркетплейсах за год увеличилась на 115%, при этом она все ещё остается более низкой, чем в большинстве других форматов. Высокий уровень лояльности к брендам влияет на стоимость форматов, работающих со сформированным спросом.

Фэшн-отрасль продолжает быть рекордсменом по росту стоимости продвижения. Все форматы показали инфляционный тренд в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фокус на визуальных форматах в рекламной сети «Яндекса» способствовал удорожанию конверсий до 400%. Наименьший прирост стоимости конверсий в 91% наблюдается в продвижении на маркетплейсах, таких как Ozon.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что стоимость трафика и конверсий в электронной торговле продолжит рост и в 2024 году. Частично нивелировать инфляцию цен в перформанс-рекламе возможно за счёт добавления в текущие сплиты дополнительных каналов: рекламы у блогеров, программатик и другой рекламы, рассказали в E-Promo Group. По словам специалистов, расширение сплитов должно помочь охватить целевую аудиторию, которую не получается привлечь с помощью поисковой рекламы.

В рамках исследования «Медиаинфляция в диджитале. Q1 2024 vs. Q1 2023» E-Promo Group проанализировала более 74 тыс. рекламных кампаний за Q1 2023, Q4 2023 и Q1 2024 в четырёх отраслях: e-commerce, недвижимость, фармацевтика и финансы. По каждой отрасли изучались ключевые показатели эффективности в основных перформанс-каналах: CTR, CPC, CR и CPA. Для обеспечения корректности сравнения исключались рекламные площадки и кампании без репрезентативной статистики, а также брендформанс-кампании. Все значения CPC и CPA указаны без наценок, агентских комиссий и НДС. Сравнительный анализ эффективности рекламных кампаний проводился в разрезе изменений Q1 2024 относительно Q1 2023 и Q4 2023.

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