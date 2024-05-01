Цена на евро постепенно снижается

Обычно перед праздниками украинцы продают валюту, чтобы совершить закупки, єто влияет на курсовые показатели. За сутки доллар упал еще на 10 копеек.

Евро тоже медленно, но дешевеет. «Телеграф» рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 1 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

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Доллар США (USD): 39,51 грн

Евро (EUR): 42,36 грн

Злотый (PLN): 9,81 грн

Канадский доллар (CAD): 28,86 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,30 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,79 грн

Евро (EUR): 42,81 грн

Злотый (PLN): 9,78 грн

Канадский доллар (CAD): 28,88 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,20 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки изменился на несколько копеек.

Покупка: 39,74 грн

Продажа: 39,85 грн

Ранее «Телеграф» писал, что курсу доллара в мае прогнозируют стабильность, но он может возрасти. Американская валюта может преодолеть отметку в 40 гривен.

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