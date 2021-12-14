Все мы заметили, что цены на привычные гаджеты продолжают расти, и этому росту, кажется, конца не видно. Эксперты утверждают, что в лучшем случае стабилизация цен может начаться лишь в 2023 году, когда, наконец, станут восстанавливаться мировая экономика и решаться логистические проблемы, а рынки будут насыщаться чипами и микросхемами. Поэтому устаревшую технику, возможности обновления которой весьма ограничены, а производительность невысока, лучше менять сейчас. А вот новые гаджеты смысла менять нет, куда полезнее купить к ним современную беспроводную гарнитуру, чтобы повысить комфорт при ее использовании, считает доцент РЭУ им. Плеханова Мария Долгова, а заодно объясняет, почему дорожают смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, телевизоры и прочие устройства, и когда выгоднее делать покупки: до Нового года, или сразу после?

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