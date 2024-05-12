

Субъективные подсчёты: данные о росте рынка e–commerce в России разошлись



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Аналитики расходятся во мнениях относительно темпов роста российского рынка e–commerce. Разница в оценках превышает триллион рублей.



Согласно данным отчёта Data Insight, в прошлом году объём рынка розничной интернет–торговли в России составил 7,8 трлн рублей и 5,03 млрд заказов. По сравнению с 2022 годом количество заказов выросло на 78%, а объём рынка в рублях — на 44%. При этом информация Data Insight существенно разнится с данными Ассоциации компаний интернет–торговли (АКИТ). В феврале этого года аналитики ассоциации подсчитали, что объём продаж в онлайн–торговле России в 2023 году увеличился на 28% к году и составил почти 6,4 трлн рублей.

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По словам генерального директора RetailCRM Дмитрия Бороздина, данные могут разниться из–за методологии: у каждого аналитического агентства свои способы подсчётов.



«Онлайн–продажи — сфера, которую можно анализировать различными способами. Например, одно аналитическое агентство может включать продажу услуг в свой отчёт, а другое нет. Это уже создаст существенное расхождение в конечных показателях. Ещё пример: допустим, часть покупателей выбирают и оплачивают товары онлайн, а забирают в офлайн–точке. Относить их к онлайн–продажам или нет? Каждый аналитик решает сам», — объясняет эксперт.



Статистика платформы RetailCRM, основанная на данных о продажах в 22 тыс. магазинов, ближе к Data Insight. По словам Дмитрия Бороздина, объём онлайн–продаж за прошлый год увеличился на 48%.

«Более половины (примерно 55%) всей онлайн–торговли составляют маркетплейсы. Преимущественно Ozon и Wildberries. Их рост обуславливают как конкурентные преимущества формата, так и экспансия в регионах, развитие собственных рекламных инструментов, алгоритмов рекомендаций и программ лояльности. Дополнительные факторы: “трафиковый голод” рекламодателей, снижение общего уровня тревожности населения и увеличение горизонта планирования. Это способствует привлекательности маркетплейсов и для селлеров, и для потребителей», — комментирует руководитель направления консалтинга агентства digital–маркетинга E–Promo Алина Фомина.



Она добавляет, что развитию онлайн–торговли способствуют относительная стабилизация экономики и желание бизнеса минимизировать риски путём диверсификации каналов продаж.



По прогнозам Data Insight, в этом году объём продаж на российском рынке e–сommerce достигнет 10,2 трлн рублей (+30%), а число выполненных заказов — 7 млрд (+42%). Таким образом, темпы роста будут немного замедляться.



Дмитрий Бороздин тоже считает, что в ближайшие 10 лет наметится тренд на снижение темпов роста, потому что сфера будет становиться всё более зрелой. Кроме того, скажется эффект высокой базы.

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