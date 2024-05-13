У понеділок, 13 квітня, офіційний курс гривні до американського долара складає 39,7206 грн/$ (на 0,16 грн більше порівняно з 10 травня). Курс євро НБУ встановив на рівні 42,8148 грн/€ (на 0,38 грн більше за 10 травня).

Курси валют НБУ на 13 травня

1 долар США – 39,7206 грн;

1 євро – 42,8148 грн;

1 польський злотий – 9,9703 грн;

1 фунт стерлінгів – 49,7501 грн;

1 юань – 5,4977 грн.

Готівкові курси валют*

1 долар США. Купівля – 39,85 грн; Продаж – 39,95 грн;

1 євро. Купівля – 42,95 грн; Продаж – 43,13 грн;

1 польський злотий. Купівля – 9,85 грн; Продаж – 9,97 грн;

1 фунт стерлінгів. Купівля – 49,5 грн; Продаж – 50 грн;

1 юань. Купівля – 5 грн; Продаж – 5,4 грн;

Який курс долара в Україні прогнозує МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз курсу долара до гривні на 2024 рік, трохи знизивши його порівняно з попереднім прогнозом, йдеться у квітневому випуску доповіді World Economic Outlook.

Згідно з оновленими даними, до кінця 2024 року долар коштуватиме 41 гривню, а далі упродовж наступних п’яти років його курс поступово зростатиме до 54,1 гривні за долар у 2029 році.

Прогноз курсу долара на наступні роки:

2024 рік: 41 грн за долар

2025 рік: 45,8 грн за долар

2026 рік: 48,6 грн за долар

2027 рік: 50,4 грн за долар

2028 рік: 52,1 грн за долар

2029 рік: 54,1 грн за долар

*Готівкові курси валют наведені відповідно до даних сайту Мінфін

Источник