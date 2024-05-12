Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 12.05.2024

После того, как прошла инаугурация президента В.Путина и завершился исторический визит президента Си во Францию, можно подвести итог свершившемуся факту: началась новая эра в международных экономических отношениях.

Как изменился мир после этих двух событий? Мы говорим об изменении мировой экономики на фоне констатации того, что мир признал де-факто наличие единой экономической мощи — китайской экономики.

Это следует из двух обстоятельств:

а) из 7 пунктов программы развития России до 2036 года,

б) Китай и китайско-российские отношения выходят не просто на первый план, но становятся основным вектором, определяющим развитие России.

Этого мало. Китай официально признан главной движущей силой, локомотивом из мелких поездов — драйверов мировой экономики. В том же ряду — международные организации, транснациональные корпорации, клубы мировых элит, международные объединения (НАТО, ЕС, АСЕАН, СЕАТО и др).

Многие шутили накануне визита председателя Си во Францию насчёт названия «исторический визит», придавая этому термину слегка гламурный характер. Аналитики просчитались: он был действительно историческим хотя бы потому, что завершение визита продемонстрировало 100% выполнение целей, поставленных китайской дипломатией. В первую очередь, Европа стала «китайской».

Ещё до визита было ясно, что европейская сторона, хоть и с оговорками, но примет стратегический план Китая по развитию мировой экономики. Китайские инвестиции, товары и услуги польются рекой сначала в Европу, потом в США и далее по миру. Европа будет допущена к растущему китайскому рынку.

Китайский рынок на сегодняшний день — самый объёмный в мире, руководимый одним государством. Он лидирует не по количеству людей, а по числу растущих потребителей. В ближайшие 5-7 лет объём потребительского рынка вырастет кратно, поскольку средний класс увеличится вдвое и его покупательная способность выльется в стремительный рост покупательной способности населения.

Ещё 10 лет назад звучала мысль о том, что дремлющий Китай — это иллюзия. Китай сосредотачивался. Россия же как раз не просто дремлет, а спит глубоким (хотя и не летаргическим) сном.

Китай пускает дым в глаза, всему миру сообщая о том, что он-де сосредоточен на мировой экспансии, полностью занят соревнованием с США по основным 12 экономическим показателям (темпы роста, увеличение позиций экспорта и импорта и т.п.). На самом деле, свои усилия страна направляет в соответствии с заветами Дэн Сяопина на развитие внутреннего рынка и увеличение уровня жизни населения и его покупательной способности.

Мы писали о том, что Китай — не загадка. Он говорит открыто, что хочет построить «закольцованное» экономическое пространство, при котором будет самодостаточен и герметизирован. Не в смысле того, что отрезан от внешнего мира, но страна будет внутренне сильна и получит огромный привлекательный внутренний потребительский рынок, что сделает её сильной Поднебесной без всякого оружия и новой внешнеполитической доктрины.

Первый контакт между Китаем и Европой — приезд послов Генриха VIII к китайскому императору. Как тогда, так и сейчас китайцы считают, что то, что находится за границами ойкумены — это вещь несущественная и непринципиальная,.

Для китайцев и Китая они, и только они — пуп Земли. Они должны быть самодостаточны и способны удовлетворять себя всеми мыслимыми и немыслимыми ресурсами. Потребности страны, как бы огромны и масштабны они ни были, должны быть удовлетворены.

Препятствия, такие как нарождающаяся империя за пределами их собственной — происшествие второго порядка. Это далеко, в другой галактике, полёт комара во время жаркого летнего дня.

Сегодня мы — свидетели завершения визита председателя Си в Париж, где после ожесточенной критики в печати и пикирования между лидерами ЕС и Пекином произошло нечто удивительное. Урсула фон дер Ляйен и новый лидер Европы Эммануэль Макрон (после ухода с авансцены Ангелы Меркель) продемонстрировали полное взаимопонимание и активное сердечное «подключение» ко всем инициативам КНР, включая принятие правил игры в мировой экономике.

Визит Си Цзиньпина в Сербию и Венгрию лишь оттеняет, делает более выпуклым и рельефным то значение решений, принятых согласованных действий между европейскими и китайскими лидерами. Это становится константой на ближайшие как минимум 10 лет.

Визит китайского лидера — это последний визит перед началом крупномасштабной и долгосрочной программы мирового экономического развития с новым лидером — Китаем.

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