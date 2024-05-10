Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 10.05.2024

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Европу показал, что мировая экономика не собирается меняться в своих основных структурных параметрах. Что это значит?

Это значит, что Европа-матушка — Старая поперхнувшаяся дама, не собирается играть роль, которую так блестяще сыграла Елена Гоголева: что она-де три карты не назовёт ни «полуношному Герману», ни кому-либое ещё. Как писал Пушкин Вяземскому, образ для «Пиковой дамы» был списан им с княгинь Натальи Загряжской и Натальи Голицыной (последняя была фрейлиной «при дворе четырёх императоров — от Екатерины II до Николая I»).

Вопрос о взаимоотношениях Китая и Евросоюза сегодня настолько принципиальный, жизненный, что нам даже трудно себе это представить. Европа находится в стратегических раздумьях о своем стратегическом будущем. Форбс считает Си самым влиятельным в мире из-за его контроля над инвестициями, поскольку китайцы здесь задают тон.

Куда пойдут китайские инвестиции? Председатель продолжает размышлять о том, как сделать так, чтобы европейские элиты (в Европе влиятельны именно они, а не американцы) развернулись в сторону стратегической политики Китая на европейском пространстве?

Тем временем, в 6 комитетах Госдумы России в ведутся дебаты о визите китайца в Европу и ставится вопрос, что же получит наша страна в результате «китайского похода на европейскую элиту».

Союз американской элиты с европейской элитой нацелен на то, чтобы резко отрицать какую-либо форму вмешательства в мировую экономику, кроме как вмешательство свободных экономических операторов (транснациональных корпораций и банков).

Около 3000 сверхмиллиардеров по миру делятся приблизительно в следующей пропорции: три четверти — европейцы, одна четверть — все остальные. Личный капитал — и есть инвестиции (они никогда не держат деньги на депозитах, как нищие российские пенсионеры — средства всегда в круговороте), большИе деньги делают ещё бОльшие деньги. Российские же миллиардеры практически не участвуют в крупных проектах первой линейки в мировом разделе капитала.

Визит первого лица КНР нацелен на то, чтобы внушить европейской экономической элите, что ей выгоднее ориентироваться на стабильные константы в мировой экономике, такие как китайское государство (даже не на истеблишмент КНР), что даст большие дивиденды и позволит ей выжить как единое целое — компактной, цельной европейской экономической общности.

В своем портфеле председатель Си привёз: стратегическое коммерческое предложение Европе, лучшее, чем кто-либо может предложить европейской экономической элите.

Если европейская элита не примет стратегический план Китая, она:

а) погибнет как элита,

б) Китай переключится на продолжение продвижения своих усилий по расколу американской экономической элиты, чтобы её меньшая часть (порядка 30%) выступила за развитие американо-китайских отношений в ущерб трансатлантическому сотрудничеству.

В Европе сложилась сильная, компактная, гомогенная, цельная европейская экономическая элита. Совокупный потенциал европейцев — порядка 8 триллионов долларов. Им Китай предлагает открыть свой рынок взамен на продвижение своих товаров через Европу в мир.

Если предложение будет принято, не произойдёт раскола элит.

Во всей этой архитектуре и ландшафте планов председателя Си есть одна загвоздка: российско-европейские отношения. Президент КНР одновременно выступает за продолжение усилий по приведению в действие всего комплекса мирных переговоров (в первую очередь, намекая, что именно Европа должна надавить на Украину). С другой стороны, хотя Китай напрямую не поставляет помощь ни одной из сторон, он морально поддерживает Кремль.

В случае принятия китайского предложения, европейские партнёры будут вынуждены уступить, в противном случае — каждый останется при своём плане и проблема будет решена по итогам борьбы элит.

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