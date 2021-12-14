Официальный курс доллара на вторник, 14 декабря, установлен Нацбанком на уровне 26,88 грн/$, что на 14 копеек ниже показателей понедельника.

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Курс на межбанке

Утром вторника, 14 декабря, торги на межбанке стартовали с котировок 26,94-,26,92 грн/$ – на 2 копейки ниже уровней закрытия вчерашней сессии. Однако к 11:00 из-за превышения спроса на инвалюту над предложением в ходе торгов курс пошел вверх.

Как спрогнозировала UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, торги сегодняшнего дня пройдут в рамках 26,87-27,08 грн/$.

Она объясняет, что текущий уровень курса вблизи отметки 27 грн/$ по всей видимости устраивает и продавцов, и покупателей.

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С другой стороны, Волуйчак считает, что торги на межбанке могут пройти более активно, чем торги понедельника. В частности, эксперт не исключает участия в торгах нерезидентов, нарастивших свой ОВГЗ-портфель. Иностранцев с большей вероятностью стоит ждать на рынке, если Минфин пойдет на повышение ставок доходности по украинским бумагам вслед за пересмотром учетной ставки НБУ.

Но значительного влияния на динамику курса нерезиденты не окажут, уверена казначей.

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Напомним, торги на межбанковском рынке в понедельник, 13 декабря, стартовали с умеренного укрепления украинской национальной валюты. Первая сделка прошла по курсу 26,895 грн/$ (в терминале Bloomberg), рассказала Волуйчак.

Максимальных значений дня – 26,84-26,86 грн/$ – котировки достигли ближе к полудню. Однако, говорит Волуйчак, ниже этих результатов котировки не двинулись.

«После 12 часов на фоне незначительно возросшего спроса на иностранную валюту курс доллара США начал укрепляться, достигнув к 14:00 отметки 26,96-26,98 грн/$. Достигнутый уровень не закрепился и уже к окончанию торговой сессии с расчетами TOD (день в день) котировки скорректировались до значений 26,93-26,95 грн/$», – рассказывает о ходе торгов казначей.

По ее оценке, в целом торги понедельника оказались «непривычно малоликвидными»: за весь день в Bloomberg прошло сделок на $155 млн, что существенно ниже средних показателей этого дня недели.

«Это обстоятельство усилило влияние спекулятивно настроенных участников на курсовые тренды и стало причиной повышенной волатильности», – объяснила представительница Юнекс Банка.

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Она ожидает, что торги вторника пройдут более активно и при этом котировки будут удерживаться вблизи отметки 27,0 грн/$ – «похоже, этот уровень в текущий момент устраивает как покупателей, так и продавцов», полагает специалист.

Она также не исключает участия в торгах вторника иностранных инвесторов: это можно прогнозировать в виду незначительного прироста ОВГЗ-портфеля нерезидентов, произошедшего на прошлой неделе. Особенно участие иностранцев будет вероятным, если Минфин пойдет на повышение ставок доходности по облигациям после пересмотра учетной ставки НБУ в прошлый четверг.

«Однако значительного спроса на украинские гособлигации ждать не стоит – этот фактор значительного влияния на курсовые тренды оказать скорее всего не сможет», – в то же время уверена Волуйчак.

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По ее оценкам, торги вторника на МВРУ пройдут в рамках 26,87-27,08 грн/$.

Курс в обменниках

Утром во вторник котировки доллара на наличном рынке снизились относительно показателей вечера понедельника еще на 9 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Европейская валюта на 7 копеек как в покупке, так и в продаже.

В банках и обменниках котировки доллара составляют 26,85-27,05 грн/$. Евро – 30,2-30,55 грн/€.

Курс на черном рынке

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