Вице-спикер Палаты депутатов чешского парламента Ян Бартошек планирует подать иск в суд из-за того, что его сравнили с Гитлером. Об этом сообщают местные СМИ.

Иск может быть подан на председателя движения Свобода и прямая демократия — SPD Томио Окамуру. На заседании нижней палаты парламента в своей речи он назвал Бартошека «современным Гитлером». По его словам, вопрос может быть рассмотрен мандатным комитетом Палаты депутатов уже 14 мая.

В свою очередь, ранее в своей двухчасовой речи перед голосованием по проекту программы заседания об удаленном голосовании по почте Окамура заявил, что Ян Бартошек в прошлый избирательный период совершал погромы против SPD. В этой связи он напомнил, что против лидера этого движения были поданы десятки исков в суд.

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