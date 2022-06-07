ГК «Детский мир» объявил о дополнении списка кандидатов для голосования по выборам в новый состав Совета директоров.

По рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совет директоров предлагает Годовому Общему собранию акционеров рассмотреть следующих кандидатов для избрания в новый состав Совета директоров ПАО «Детский мир»:

Исполнительный директор Мария Давыдова (генеральный директор Компании)



Исполнительный директор Мария Володина (коммерческий директор Компании, компетенции: розничный рынок в категории «Одежда и Обувь», производство, закупки, электронная коммерция)





Действующие директора:

· Независимый директор Андрей Анищенко

· Независимый директор Мария Гордон

· Независимый директор Тони Майер

· Независимый директор Александр Шевчук

· Неисполнительный директор Павел Грачев

· Неисполнительный директор Михаил Стискин

· Неисполнительный директор Дмитрий Кленов

· Неисполнительный директор Владимир Климанов

Ранее ГК «Детский мир» назначил Рычкову Наталью PR-директором группы компаний. До перехода в «Детский мир» Наталья занимала должность директора по коммуникациям и КСО в одной из крупнейших розничных компаний «Ашан Ритейл Россия»», где успешно реализовала проекты коммуникационной поддержки бизнеса как внутри компании, так и вовне. Ранее она возглавляла отдел по внутренним и внешним коммуникациям международной сети гипермаркетов «Глобус».

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