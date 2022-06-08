Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть сорта Brent на 2022 год со $103,35/баррель до $107,37/баррель, вытекает из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Что говорят в Минэнерго

При этом Минэнерго сохранило оценку стоимости Brent на 2023 год на уровне 97,24 долл/барр.

«Текущие уровни запасов нефти низкие, что усиливает потенциал волатильности цен. Фактические ценовые результаты во многом будут зависеть от того, в какой мере действующие санкции, наложенные на Россию, и потенциальные в будущем повлияют на добычу нефти в России или ее продажу на мировом рынке», — говорится в отчете.

По данным EIA, средняя цена Brent в мае составила $113/барр. Сегодня ведомство прогнозирует, что во второй половине 2022 года этот сорт будет стоить в среднем $108/барр.

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Стоимость нефти 8 июня

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2%, до $ 120,79 за баррель после закрытия во вторник на самом высоком уровне с 31 мая.

Американская нефть сорта WTI с поставкой в июле подорожала на 0,3% до $ 119,75 за баррель, после достижения наивысшего значения с 8 марта на предыдущей сессии.

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