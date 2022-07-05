Драгметаллы переживают не лучшие времена. пока держится выше $1800, а вот проваливается все ниже.

В чем причина, чего ждать, и как санкции могут сказаться на рынках?

Прежде всего, поговорим о глобальных трендах. Серебро особенно болезненно переживает ужесточение монетарной политики, потому что является одновременно драгоценным и промышленным металлом.

Страх рецессии обрушил цены на базовые металлы, и серебро попало под раздачу вместе с ними. Совсем недавно Институт серебра ждал, что дефицит на физическом рынке, возникший в прошлом году впервые за 5 лет, увеличится с 51,8 млн унций до 71,5 млн. Вероятно, этот прогноз придется пересматривать.

Основными драйверами роста дефицита они видели рост промышленного спроса с 508,2 млн унций до 539,6 млн (48% от всего глобального спроса) и сохранение мощного спроса на слитки и монеты на уровне 279 млн унций. Оба эти фактора сейчас под большим вопросом.

Что касается финансовых инвестиций через ETF, направление которых зачастую определяет динамику цен, то здесь мы уже видим расхождение ожиданий и реальности. Институт серебра ждал сохранения слабого притока в 25 млн унций в год.

В начале года инвесторы шли даже с опережением графика, но в мае настроение резко переменилось. Второе полугодие стартует с оттоком в 38 млн унций. Это и есть причина резкого снижения цен на серебро прямо сейчас. Финансовые инвесторы всегда быстрее, чем физический рынок, реагируют на перемену макротрендов. Хотя зачастую могут бежать и впереди паровоза.

Впрочем, сейчас они могут быть правы. Риск того, что мировая экономика плохо отреагирует на высокие ставки, довольно велик. И «ускоренное» внедрение серебра в электронике, солнечной и прочей энергетике, катализаторах и т.д. может значительно растянуться во времени.

Тем не менее, если рецессия случится, то на выходе из нее серебро имеет шансы стать одним из лидеров. Возросший спрос может столкнуться с невозможностью резко нарастить предложение. Как это происходит сейчас с и нефтепродуктами.

Дело в том, что серебро, как правило, добывают в качестве побочного продукта при разработке свинцово-цинковых, медных или золотых рудников. Собственно, Полиметалл (MCX:), один из крупнейших производителей серебра в мире, является примером подобного подхода. Как и крупные мировые производители, такие как Glencore (LON:), CODELCO, Southern Copper (NYSE:) или Newmont (NYSE:).

Сейчас появилась тенденция к снижению инвестиций в горнорудный сектор из-за неясных перспектив экономики и сложных отношений компаний с экологами и местными коммунами. С некоторым лагом это неизбежно скажется на ценах и на базовые металлы, и на серебро.

Но это дело будущего. А пока реальным источником поддержки цен может стать розничный спрос на физическое серебро. В начале 2021 г. набег розничных инвесторов на американский монетный двор привел к нехватке металла у последнего и задержкам заказов серебряных монет.

Еще актуальнее возможность активизации розничных покупок для России в условиях санкций. После отзыва статуса Good Delivery у российских аффинажных заводов экспорт золота и серебра стал возможен только с дисконтом. На и без того профицитном рынке это не очень интересно.

Рассчитывать на высокий промышленный спрос внутри России в ближайшем будущем тоже не приходится. Для частных же инвесторов физический металл мог бы стать альтернативой наличной валюте, но проблема в том, что банкам не очень интересно возиться с серебром для частников. Требования к транспортировке и хранению слитков серебра аналогичны тем, что существуют для золота. При этом самого металла при равном номинале в рублях в 90 раз больше. Отчасти поэтому серебра нет в ЗВР России.

Что здесь могло бы сделать государство?

Если для производителя дисконт к мировым ценам неизбежен, то почему бы государству не выкупать металл с дисконтом и активнее чеканить инвестиционные монеты для продажи населению. Опять же, с дисконтом. Народ скидки любит, и мог бы оценить, что выгоду получает российский, а не китайский покупатель.

И, возвращаясь к долгосрочной перспективе, надо помнить, что то, что не модно сегодня, может стать модным завтра. Такое уже много раз было и еще не раз будет.

Применительно к драгметаллам можно с уверенностью утверждать, что для многих людей слиток золота или серебра символизирует надежность и стабильность в мире нарастающего хаоса. И тем ценен, даже когда не является модной инвестицией. Зато серебро сейчас можно купить без лишней суеты.

Промышленный спрос и мода на серебро обязательно вернется. Не исключено, что вместе с новым раундом запуска печатного станка. И тогда покупать может быть уже поздно. Достаточно вспомнить начало 2021 г. и резкий взлет цен на интересе робингудов.

Кстати, на примере ЕЦБ мы видим, что при объявленном QT по ряду облигаций, прежде всего Южной Европы, фактически происходит возврат к QE. Наглядно характеризует долгосрочность стратегии центробанков. Так что надо смотреть на немодное сегодня.

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