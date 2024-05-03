В мировой экономике наблюдается положительная динамика, передаёт «24KZ». По итогам 2024-го, прирост мирового ВВП должен сложиться на уровне 3,1%. Таковы прогнозы экспертов Организации экономического сотрудничества и развития.

При этом главным драйвером будут экономики США, Индии и Китая. Экономика еврозоны возрастёт лишь на 0,7 процента.

Эксперты предупреждают, некоторые риски всё же остаются. Они связаны с геополитической напряжённостью в мире, и касаются, прежде всего, энергетических и финансовых рынков.

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