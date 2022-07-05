Глобальный продовольственный кризис приведет к голоду. Об этом сегодня, 5 июля, на совещании с руководством Совета министров и губернаторами заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Каждый день мир пугают голодом к осени и зиме — невиданным со времён Великой Отечественной войны. Голоду быть. И не только потому, что не вывезли украинское зерно. Вы видите беспомощность, с которой целая ООН пытается предотвратить неизбежный кризис. 50 стран мира критически от них зависят. Так это еще цветочки. Безумный маховик санкций в отношении удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок (фрахт, страховка) грозит сорвать и последующие агросезоны и просто обрушить рынки продовольствия». — сказал он.

Напомним, страны Запада обвиняют Россию и Белоруссию в надвигающемся продовольственном кризисе в мире. Причиной обвинений является ситуация. сложившаяся с невозможностью вывези их Украины зерно. При этом ЕС, США и их союзники ввели санкции в отношении РФ и Белоруссии, которые производят порядка 40% минеральных удобрений в мире.