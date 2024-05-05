Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 05.05.2024

Размышления ученых о том, что из себя представляет мировая экономика с точки зрения арифметики, алгебры и простых расчётов, зашли в тупик. Основная масса учёных утверждает, что мировая экономика исчисляема. Другая часть (меньшая) говорит, что мировая экономика — это мировое хозяйство, и исчислить её невозможно.

Для нас вопрос стоит так: мировая экономика приносит благо человечеству в виде материально-технических достижений или нет? Если да, то она исчисляема. Если это некая домовое хозяйство в рамках мирового хозяйства и масштабах глобальной экономики — то она не исчисляема. Но не потому, что её нельзя исчислить (посчитать можно всё и всегда), а потому что это никому не интересно.

Это ответ на вопрос о том, что сегодня представляет собой мировое хозяйство стоимостью 800 триллионов долларов, с учётом природно-минеральных ресурсов.

В 1984 году в ИМЭМО мне довелось познакомиться с американским ученым Джоном Кеннетом Гэлбрейтом. Он авторитетно заявлял, что потрогать на зуб, ощутить, что из себя представляют 800 триллионов долларов в виде основного капитала (порты, здания, земля, дороги, линии электропередач, аэродромы и т.п.) просто невозможно. Мировая экономика является слишком сложным продуктом, производным от культурной и политической среды.

Так что же, мировая экономика мало того что неисчисляема, её ещё и невозможно осознать? Это не так.

В качестве примера того, как сегодня «работает» мировая экономика, возьмем Лоуренса Аравийского, который у всех на слуху.

Появление на свет фигуры английского шпиона-арабиста была вызвана идеей османского султана построить трансарабскую железную дорогу, которая связала бы Порту с Меккой.

Османская империя в начале прошлого века стремительно распадалась, и чтобы сохранить лидерство в арабском мире, ей следовало подчинить народы и государства единой системой, в данном случае, транспортной. Турецкая 3-миллионная армия — самая многочисленная, хотя и плохооснащенная, будет лишь усиливаться.

В мировой экономике вот уже 3 века существует следующая поведенческая схема: набирающий силу активный экономический демиург должен оперкться на одного мирового лидера или союз континентальных держав. Спонсором Турции всегда выступал самый сильный и энергичный лидер в Европе (никогда — Россия). Цель всегда экономическая: закрепление на лидерских позициях нового эмергента, который впоследствии должен превратиться в очередную Великую Державу и диктовать свои условия.

Между тем, Англия и Франция боролись с Турцией и Германией за контроль и обладание всем мягким подблюшьем Европы — арабским Средиземноморьем, им нужно было сделать все необходимое, чтобы проект с арабской железной дорогой не состоялся.

К жизни был вызван черт из табакерки — выдающийся арабист Томас Эдвард Лоуренс, друг всех арабских шейхов, археолог, знаток 9 арабских диалектов, разведчик, служивший в ряде британских спецслужб, от Ми5 до Ми6. Он был предназначен для расстраивания всех планов Порты.

Это история про то, как один человек вышел на ристалище с огромной страной. В этом бою он победил, хотя погиб при неизвестных обстоятельствах в 1935 году, едучи на мотоцикле по мокрой дороге.

Согласно доктрине Real politik, которая доминирует в докстринах большинства внешнеполитических концепций, сегодня на место спонсоров из числа великих держав на первую линию выходит новые акторы — новые драйверы мировой экономики. Акценты не просто сильно смещаются, а происходит замена всей матрицы мировой экономики в последние 40 лет.

Смотрим по ступеням:

Ранее были государства или союзы государств

Затем, за очень небольшой промежуток времени вышли в демиурги транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ)

Сейчас, сместив их или сильно подвинув, на первый план вышли представители мировой элиты.

Сегодня мы можем констатировать, что в игре 3 главных шара:

Государство

ТНК

Классовые объединения мировой элиты (прежде всего, клубы)

Мировая экономика завтра — ничто иное как реализация желания обходить все геополитические вызовы, рожденные кем бы то ни было за пределами вышеназванной схемы.

Мировую экономику можно и нужно посчитать, хотя бы чтобы понять, кто завтра будут основными владельцами основных богатств мировой цивилизации.

Кто главный выгодополучатель в России, если совокупный олигархатат с основным капиталом российского государства владеет менее 10% от 200 триллионов долларов (это стоимость экономики РФ с её природными ресурсами, разведанными и неразведанными)? Это тоже нельзя исчислить, но можно понять.

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