На днях в Риме состоится саммит G20, главными темами которого станут борьба с пандемией и общими угрозами. В рамках встречи также пройдут «специальные мероприятия», которые будут посвящены актуальным темам мировой повестки. В саммите примут участие главы государств, министры финансов и здравоохранения. Россию на нем будет представлять Владимир Путин.

Предыдущий саммит G20 состоялся в прошлом году 21 ноября. Российский президент принимал участие во встрече в онлайн-формате. В своем выступлении Путин поднял вопросы вакцинации и изменения климата.

О том, чего ждать от саммита «большой двадцатки» — в материале «Актуальных комментариев».

Западная пресса

Так, Fox News

пишет, что у США и ЕС схожие позиции по основным вопросам повестки саммита, поэтому они будут выступать «энергично и единым фронтом как на саммите G20, так и на СОР2».

«За последние несколько недель мы стали свидетелями того, как США и ЕС объединились для совместной борьбы с COVID-19; мы видели, как США и ЕС выступили с заявлениями по сокращению выбросов метана и другими ключевыми климатическими инициативами; США и ЕС учредил Совет по торговле и технологиям, чтобы установить правила и стандарты экономики и технологий в 21 веке. Байден и ключевые европейские партнеры на саммите продолжат координировать политику в отношении Ирана, цепочек поставок, усилий по глобальной инфраструктуре и многого другого», — заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он также добавил, что американская администрация надеется на конструктивной диалог с Китаем и Россией, особенно в части обсуждения ситуации в Афганистане.

«Думаю, с обеими странами можно вести конструктивные дискуссии. В этой ситуации сделать это будет сложнее, потому что ни Си, ни Путин не будут лично присутствовать на саммите G20. Но есть и другие форматы, в которых мы сможем привлечь Москву и Пекин, в том числе через различные региональные совещания», — указал советник президента.

Между тем Reuters

отмечает, что климатическая повестка «расколола» страны «большой двадцатки» перед саммитом. По словам журналистов, ограничения выбросов парниковых газов будет одной из главных тем в повестке дня, однако не все государства поддерживают отказ от угля для производства электроэнергии.

Председатель климатического саммита в Глазго Алок Шарма обратил внимание, что итоги саммита стран G20, на долю которых приходится 80% мировых выбросов, будут «решающим фактором» для достижения успеха на 26-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата.

По данным издания, ситуация осложняется тем, что ни Россия, ни Китай не будет принимать очное участие во встрече.

«Кроме того, ни Россия, ни Китай, ни Индия не взяли на себя обязательства по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году, что считается жизненно важной целью для сдерживания потепления в пределах 1,5 градуса», — следует из публикации.

Тем временем World Politics Review

подчеркивает, что у мировых лидеров нет «времени на раскачку» на саммите в Риме, так как мир все еще борется с пандемией, а экономическое восстановление замедляется.

«G20 создана как раз для такого момента и подобных задач. Чтобы выполнить их, собравшиеся главы правительств должны взять на себя убедительные обязательства по ускорению декарбонизации, расширению доступа к вакцинам и облегчению тяжелого бремени задолженности развивающихся стран», — следует из статьи.

Встреча на высшем уровне в Риме дает «большой двадцатке» шанс справиться с глобальными вызовами, пишет издание. «Люди, планета, процветание» — девиз итальянского председательства в G20. Как отмечают авторы публикации, эти слова придают равное значение здоровью человечества, окружающей среде и экономике.

«Повестка форума соответствуют моменту: устойчивый экономический рост — традиционная забота „большой двадцатки“ — будет недостижимым, если национальные правительства одновременно не займутся COVID-19 и изменением климата», — отмечается в публикации.

Тем временем BBC News

предполагает, что на G20 продолжится обсуждение вопроса о том, как оказать экономическую помощь Афганистану. Ранее лидеры европейских стран предлагали выделить от 300 до 600 млн евро на «предотвращение гуманитарной катастрофы». Однако, многие призвали сделать это через специальные организации, а не «Талибан»*.

«Запад столкнулся с практически невыполнимой задачей: оказать помощь простым афганцам, минуя прямой контакт с „Талибаном“*, который во многих странах, включая Россию, признан террористической организацией», — говорят журналисты.

Позиция экспертов

Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров отметил, что не ждет от саммита каких-то важных решений.

«Я от G20 давно ничего не ожидаю, потому что сам формат был создан в ответ на кризис 2008-2010 годов. По большому счету он должен был реформировать международную финансовую систему, создать механизмы, которые препятствовали бы возникновению того, что проявилось в 2008 году. В настоящее время повестка дня расширилась до такого количества вопросов, что трудно сказать, что является основной специализацией G20, так как там обсуждаются абсолютно разные проблемы. Что касается нынешнего саммита, то на нем будет обсуждаться целый комплекс вопросов, связанных, во-первых, с проблемами, которая переживает мировая экономика в условиях пандемии. Это, наверное, будет главный вопрос, потому что справиться с теми проблемами, которые породил за собой коронавирус, в ближайшее время просто не удастся. Наверное, будет обсуждаться проблема на газовом рынке, в частотности этот вопрос могут поднять европейские участники группы. Думаю, что будет затронут вопрос о климатических изменениях», — подчеркнул Сидоров.

По словам руководителя центра «Международная энергополитика» Юрия Солозобова, европейские участники саммита попытаются поднять вопрос о регулировании энергетического кризиса.

«Это напоминает мне нефтяной кризис 1973 года, когда в четыре раза поднялись цены на нефть, а результатом этого стала полная перестройка мировой энергетики. Посмотрим, во что выльется этот энергетический кризис. Пока рычагов для его преодоления не видно», —

заметил он.

В свою очередь руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин ранее предположил, что Россия может использовать саммит G20, как возможность напомнить западным партнерам об их ответственности за ситуацию в Афганистане.

«Это, вероятно, будет сказываться на любых форматах, где хозяева — страны Запада. Гуманитарное содействие афганцам при этом возможно и с российского направления, но скорее по двусторонним каналам, где вклад донора не обезличивается. Россия заметно дальше стран Запада продвинулась в политическом диалоге с силами, фактически контролирующими Афганистан, и склонна развивать это преимущество, а не растворяться в многосторонних группах, которые им не обладают. Кроме того, лицемерно выглядит забота Запада о ситуации с правами человека в стране сразу после сознательного и поспешного сворачивания своего военного и дипломатического присутствия, которое при всей противоречивости влияло на положение в Афганистане существенно больше любой международной конференции, созываемой теперь», —

указал Уткин.

Между тем эксперт Немецкого института по международным делам и вопросам безопасности Вольфганг Рихтер подчеркнул, что западные страны продолжат попытки дипломатического урегулирования ситуации в Афганистане.

«Ряд европейских правительств (и, безусловно, Германии) по-прежнему чувствует политическую ответственность за судьбу афганского населения. На этом фоне Европа и США в обмен на некоторую финансовую и гуманитарную помощь афганскому народу ведут переговоры с „Талибаном“* (без их официального признания) в основном по трем вопросам: недопущению действий в регионе террористических организаций, разрешению на беспрепятственную эмиграцию тех афганцев, которые сотрудничали с западными державами и хотят покинуть страну, и вопросу сохранения в республике минимальных политических стандартов», —

резюмировал он.

* Талибы, «Талибан», — запрещенная в РФ террористическая организация.









Источник