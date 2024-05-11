Сбежавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт анонсировал публикацию «первого секретного документа, привезенного из Варшавы».
Соответствующее обещание он сделал вечером 10 мая в своем Telegram-канале. Однако позднее выяснилось, что это была шутка.
Вместо раскрытия польских госсекретов Шмидт выложил фото премьер-министра своей страны Дональда Туска в форме НКВД. При этом он подчеркнул, что не нарушал законов Польши.
Иллюстрация t.me/Tomasz_Szmydt
«Уважаемые мои друзья! Это мой единственный „секретный“ документ, который я вывез из Варшавы», — констатировал экс-судья.
Он пояснил, что таким образом проиллюстрировал действия официальных польских властей, которые устраивает охоту на ведьм.
Напомним, что ранее польский судья Томас Шмидт сбежал в Белоруссию из-за политического преследования на родине. В польскои МИД его поступок назвали шокирующим.
Как сообщало EADaily, в связи с этим инцидентом в Варшаве решили создать специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием предполагаемого влияния, оказываемого Россией и Белоруссией.