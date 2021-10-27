Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал государства-члены ООН поддержать «стабильное участие» Тайваня (территория Китая, претендующая на государственный суверенитет. — Ред.) в работе учреждений ООН. Призыв главы Госдепартамента является прямым вызовом Китаю, который настаивает, что Тайвань является частью его территории и, что только Пекин имеет право представлять остров на международном уровне, передаëт сегодня, 27 октября «голос Америки» (иностранное СМИ, признано в РФ иноагентом).

Тайвань занимал место Китая в ООН более 20 лет, после того как националистическое правительство Чан Кайши отступило на остров, когда коммунистические силы установили контроль над материковым Китаем в 1949 году. Место было передано Пекину в 1971 году по итогам голосования Генеральной Ассамблеи ООН, но Тайваню разрешили участвовать в работе некоторых агентств ООН.

«Тот факт, что Тайвань стабильно участвовал в работе некоторых специализированных учреждений ООН на протяжении большей части последних 50 лет, является свидетельством того, что международное сообщество ценит вклад Тайваня», — заявил Энтони Блинкен.

«В последнее время, однако, Тайваню не разрешали вносить вклад в усилия ООН», — добавил он.

Глава американской дипломатии указал, что исключение Тайваня из форумов всемирной организации «подрывает важную работу, которую проводят ООН и связанные с ней органы, и все они могут извлечь большую пользу из вклада» Тайбэя.

«Вот почему мы призываем все государства-члены ООН присоединиться к нам в поддержке стабильного, серьëзного участия Тайваня во всей системе ООН и в международном сообществе», — пояснил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Блинкен далее напомнил, что Тайвань был лишен возможности участвовать во встречах Международной организации гражданской авиации (ИКАО), несмотря на то, что он является «крупным транзитным узлом», и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на эффективную борьбу властей острова с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19.

Китай вслед за высказываниями американского госсекретаря уже выразил «серьëзную обеспокоенность» по поводу выступлений США в защиту участия Тайваня в работе всемирных организаций, заявив, что подобные усилия Вашингтона не увенчаются успехом.

Китай поступательно усиливает военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. В первые дни октября, когда в Поднебесной отмечали главный государственный праздник — День образования КНР, Пекин направил 149 военных самолëтов, рекордное число, к юго-западу Тайваня в составе ударных групп, что заставило власти острова поднять в воздух свои самолеты и активировать системы ПВО. Кроме того, Китай недавно провел учения по высадке морского десанта на берег на своей стороне Тайваньского пролива, ширина которого составляет около 160 километров. Пекин назвал эти учения, как и рейды своей боевой авиации, предупреждениями администрации президента Тайваня Цай Инвэнь, отмечает американская новостная служба.

Несмотря на формальную поддержку политики «единого Китая», США оказывают Тайваню военную помощь. На встрече с общественностью на прошлой неделе, организованной телекомпанией CNN, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон взял обязательство защищать остров и встанет на защиту Тайбэя, если Китай нападëт на него, добавляет «Голос Америки».

Как сообщало EADaily, Тайваньский пролив не станет существенной преградой для вооружëнных сил материкового Китая в случае военного конфликта между Пекином и Тайбэем. Не спасëт «тайваньских сепаратистов» и помощь США. На это, как сообщало EADaily, ранее в среду обратила внимание пекинская газета Global Times.

Напомним, в последние годы КНР увеличила своë военное присутствие в Южно-Китайском море, в том числе построив искусственные острова и авиабазы. Южно-Китайское море стало одной из многих горячих точек в напряжëнных отношениях между КНР и США, когда Вашингтон отвергает то, что он называет незаконными территориальными претензиями Пекина в богатых ресурсами водах. Боевые корабли США всë чаще проходят через Южно-Китайское море, а также Тайваньский пролив, неизменно вызывая раздражение китайских властей.