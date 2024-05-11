Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 11 травня, та неділю, 12 травня. Долар, євро та польський злотий долали у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 39,55 грн

Курс євро

1 євро – 42,43 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 9,88 грн

Курс долара в банках

«ПриватБанк» – 39,40-40,00 грн

«ПУМБ» – 39,50-39,99 грн

«Укрсиббанк» – 39,40-40,05 грн

«Укрексімбанк» – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

«ПриватБанк» – 42,00-43,00 грн

«ПУМБ» – 42,40-43,00 грн

«Укрсиббанк» – 42,40-43,30 грн

«Укрексімбанк» – 42,40-43,30 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 9,76-9,93 грн

«ПУМБ» – 9,50-9,99 грн

«Укрексімбанк» – 9,80-10,10 грн

Нагадаємо, також Нацбанк встановив курс валют на 13 травня. Так, у понеділок долар, євро та злотий здорожчають.

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