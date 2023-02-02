Популярное за сегодня
В Швенчёнском районе Литвы, на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, в четверг состоится церемония смены батальонов ротационных сил США в Литве.
В Литве начнет службу новая ротация Сухопутных войск США – военные 1-го батальона Mustangs (1-8) Восьмого кавалерийского полка и 3-го батальона Rolling Thunder (3-16) 16-го полевого Артиллерийского полка, сообщила литовская армия…
Венгерские власти отправят в отставку почти 200 высокопоставленных военных чиновников. Это самая масштабная реформа вооруженных сил республики с момента вступления страны в НАТО в 1999 году
Минобороны Венгрии уволит сотни генералов, полковников и других высокопоставленных армейских чинов в ходе масштабного обновления армейского аппарата страны. Об этом пишет агентство Bloomberg…
2 февраля, 12:00
trtrussian.com
Главный прокурор Европы Лаура Кёвеши находится с визитом в Литве.
На четверг запланированы ее встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните, министром юстиции Эвелиной Добровольской, в среду она встретилась с генеральным комиссаром полиции Ренатом Пожелой, руководителями Генпрокуратуры Литвы…
В России со среды, 1 февраля, вступил в силу запрет на поставки нефти «недружественным» странам, которые ввели на российские нефтепродукты ценовой потолок.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, подписанному 27 декабря, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма…
2 февраля, 11:00
rus.err.ee
В Эстонии создали гигантскую скульптуру Владимира Зеленского в стиле статуи Свободы — об этом стало известно после визита эстонского премьера в тематический парк в городе Тырва. Об этом сообщает «Европейская правда»…
2 февраля, 10:00
mixnews.lv
Я никогда не повторяю сплетен, так что запоминайте с первого раза.
11 февраля Клуб общения (Вильнюс) приглашает на экскурсию в одну из самых красивых библиотек –…Даты проведения: 2 февраля — 11 февраля, время начала: 12:00
Адрес: Литва, Вильнюс
Вместо предисловия
Вчера, 27-го января 2023-го года в 15:34, на сайте obzor.lt была опубликована моя реплика «Читают ли авторы портала LRYTAS.LT русскоязычную страницу LRT…
Клуб «АЗИМУТ».
Клуб творческих людей
сайта…
Друзья, что рядом и далече
С волненьем жаждут классной встречи
С тобою, Новый Год давнишний,
Что нам, живущим, и не лишний…
mignews.com, 08.01.2023 22:30
В прошлом году в заголовки попали два случая человеческих химер. Первой была певица Тейлор Мал из Калифорнии, которая обнаружила, что у нее есть два типа ДНК: ее и ее
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О времени и о возрасте
Время на возраст не делает скидки –
Просто могло бы поставить на вид –
Так, мол, и так: исправляйте ошибки…
Нет же, больней укусить…
31 декабря 2022, 12:12
Комментарии к новостям политики
Тв: Скоро в эфире
15:15
Баскетбол. Кубок Европы.
TV3 Sport
Добрый день, Литва.
LRT
«Кот Гром и заколдованный дом».
Balticum TV
15:30
Моя отчизна. Б.Сруога.
LRT Plius
«Красивее, чем ты».
LNK
15:50
15:55
16:00
Снукер: German Masters. Берлин, тур 1.
Eurosport1
Новости (с сурдопереводом).
LRT
«Меняю жену. Украина-14».
TV1