Популярное за сегодня

В Швенчёнском районе Литвы, на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, в четверг состоится церемония смены батальонов ротационных сил США в Литве.

В Литве начнет службу новая ротация Сухопутных войск США – военные 1-го батальона Mustangs (1-8) Восьмого кавалерийского полка и 3-го батальона Rolling Thunder (3-16) 16-го полевого Артиллерийского полка, сообщила литовская армия…

Венгерские власти отправят в отставку почти 200 высокопоставленных военных чиновников. Это самая масштабная реформа вооруженных сил республики с момента вступления страны в НАТО в 1999 году

Минобороны Венгрии уволит сотни генералов, полковников и других высокопоставленных армейских чинов в ходе масштабного обновления армейского аппарата страны. Об этом пишет агентство Bloomberg…

2 февраля, 12:00

trtrussian.com

Главный прокурор Европы Лаура Кёвеши находится с визитом в Литве.

На четверг запланированы ее встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните, министром юстиции Эвелиной Добровольской, в среду она встретилась с генеральным комиссаром полиции Ренатом Пожелой, руководителями Генпрокуратуры Литвы…

В России со среды, 1 февраля, вступил в силу запрет на поставки нефти «недружественным» странам, которые ввели на российские нефтепродукты ценовой потолок.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, подписанному 27 декабря, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма…

2 февраля, 11:00

rus.err.ee

В Эстонии создали гигантскую скульптуру Владимира Зеленского в стиле статуи Свободы — об этом стало известно после визита эстонского премьера в тематический парк в городе Тырва. Об этом сообщает «Европейская правда»…

2 февраля, 10:00

mixnews.lv

Я никогда не повторяю сплетен, так что запоминайте с первого раза.

11 февраля Клуб общения (Вильнюс) приглашает на экскурсию в одну из самых красивых библиотек –…Даты проведения: 2 февраля — 11 февраля, время начала: 12:00

Адрес: Литва, Вильнюс

Вместо предисловия

Вчера, 27-го января 2023-го года в 15:34, на сайте obzor.lt была опубликована моя реплика «Читают ли авторы портала LRYTAS.LT русскоязычную страницу LRT…

Клуб «АЗИМУТ».

Клуб творческих людей

сайта…

Друзья, что рядом и далече

С волненьем жаждут классной встречи

С тобою, Новый Год давнишний,

Что нам, живущим, и не лишний…

mignews.com, 08.01.2023 22:30

В прошлом году в заголовки попали два случая человеческих химер. Первой была певица Тейлор Мал из Калифорнии, которая обнаружила, что у нее есть два типа ДНК: ее и ее

————————————

О времени и о возрасте

Время на возраст не делает скидки –

Просто могло бы поставить на вид –

Так, мол, и так: исправляйте ошибки…

Нет же, больней укусить…

31 декабря 2022, 12:12

Комментарии к новостям политики

Тв: Скоро в эфире

15:15

Баскетбол. Кубок Европы.

TV3 Sport

Добрый день, Литва.

LRT

«Кот Гром и заколдованный дом».

Balticum TV

15:30

Моя отчизна. Б.Сруога.

LRT Plius

«Красивее, чем ты».

LNK

15:50

15:55

16:00

Снукер: German Masters. Берлин, тур 1.

Eurosport1

Новости (с сурдопереводом).

LRT

«Меняю жену. Украина-14».

TV1