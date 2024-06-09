Нацбанк снизил продажи валюты для поддержки курса гривни

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За неделю было продано около $700 миллионов.

9 июня 2024, 09:05

Чистая продажа долларов Нацбанком за текущую неделю, а именно с 3 по 7 июня, уменьшилась до $694,7 млн. Для сравнения, неделей ранее этот показатель составил $1,09 миллиарда.

Напомним, продажа валюты регулятором является главным механизмом для поддержки курса гривни, которая до конца года рискует подешеветь выше 42 гривен за доллар.

Кроме того, НБУ на прошлой неделе вообще не покупал валюту на межбанковском рынке, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В целом с начала года Нацбанк продал из резервов $11,99 миллиарда, а купил – $0,12 млрд.

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Гривня заметно подешевела, однако инфляция не растет: март-апрель ИПЦ 3,2%. Кроме того, нет даже сезонного всплеска цен из-за традиционного роста деловой активности весной. Это означает, что происходит спад в экономике Украины. Об этом в своей статье пишет Наталья Бойко, CO-CEO, основатель компании SpiceProp, – «Курс гривны: стоит ли беспокоиться?»

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