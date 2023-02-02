Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за войны экономика Украины в прошлом году сократилась на треть, однако в этом году ожидается рост на 0,3%.

Об этом он заявил немецкому журналу Spiegel.

– По предварительным оценкам, падение за 2022 год составляет более 30%. Треть нашей экономики исчезла… Инфляция немного превышает 26%, – сказал Денис Шмыгаль.

Из-за военных действий многие предприятия были физически уничтожены, например, Азовсталь — один из ведущих производителей металла в Украине.

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Но, несмотря на такое падение, украинская экономика уплатила на 10% больше налогов, чем в 2021 году. Глава правительства объяснил это тем, что предприниматели чувствуют ответственность и хотят поддержать армию и страну.

– Все налоги, которые мы собирали, шли на армию. Другая половина бюджета финансируется благодаря помощи наших партнеров, в частности, Германии, — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство Германии передало Украине грант в 1 млрд евро и за сотни миллионов евро ссуд на восстановление украинского энергетического сектора и других сфер.

Что касается перспектив на 2023 год, то прогнозируется рост ВВП в 0,3%. Это при условии, что война будет продолжаться в течение года и Россия будет атаковать ракетами энергетическую инфраструктуру.

Дефицит бюджета планируется на уровне около 38 млрд долларов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом со времен Второй мировой войны.