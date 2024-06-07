«Кризис газовых цен застал Германию врасплох. А ведь в Берлине еще перед нападением России на Украину подозревали, что Кремль манипулирует газовым рынком. Однако правительство ничего не предпринимало».

Такими словами экономическая газета Handelsblatt предваряет подробный рассказ о том, как Ангела Меркель (Angela Merkel) в 2021 году в последние месяцы своего пребывания на посту канцлера ФРГ старательно обходила молчанием нараставший в Германии дефицит природного газа, доминирующим поставщиком которого за годы ее правления стала Россия в лице «Газпрома». Статья озаглавлена: «Канцлер утаивала информацию о тактике шантажа Путина».

Süddeutsche Zeitung уже написала про «Северный поток-2»

Эта публикация частично основана на известных, но собранных теперь воедино фактах, частично на ранее секретных документах, которые министерство экономики ФРГ предоставило немецким СМИ по решению суда.

Газета Süddeutsche Zeitung (SZ) при анализе тысяч страниц рассекреченной служебной переписки сосредоточилась на том, как два коалиционных правительства консерваторов из блока ХДС/ХСС и социал-демократов на протяжении семи лет за кулисами лоббировали строительство российского газопровода «Северный поток-2», хотя официально все время представляли его как «чисто коммерческий проект». О результатах этого журналистского расследования DW подробно рассказала в статье «SZ: Меркель и Шольц упорно боролись за «Северный поток-2».

Крупнейшее в Евросоюзе газохранилище Rehden на северо-западе ФРГ до весны 2022 года принадлежало «Газпрому»Фото: astora.de

Handelsblatt выбрала другой аспект темы: подземные хранилища газа. Немецкие ПХГ — самые мощные в ЕС, и часть из них в 2015 году коалиционное правительство Ангелы Меркель, конкретно — тогдашний министр экономики, социал-демократ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), отдало в собственность «Газпрому». В том числе и крупнейшее во всем Евросоюзе ПХГ Rehden, напрямую соединенное с «Северным потоком-1».

Статья начинается с последней служебной поездки Ангелы Меркель. Выборы в бундестаг уже прошли, дело идет к смене власти и канцлерству Олафа Шольца (Olaf Scholz). Газета напоминает, как после саммита ЕС в Словении Меркель 6 октября 2021 года дает пресс-конференцию и старается нарисовать картину благополучной Германии, которую она готовится передать своему преемнику.

Как Меркель пыталась выгородить «Газпром»

Корреспондент Handelsblatt спрашивает ее на той пресс-конференции о тревожных сообщениях: в преддверии зимы немецкие ПХГ недостаточно заполнены, а газ сильно дорожает (к этому времени Россия, напомним, уже сосредотачивает войска на границе с Украиной). Меркель отвечает, что советует не искать простых объяснений высоких цен на газ. Россия экспортирует газ «не просто так», а по конкретным заявкам, поясняет она и добавляет, что, по ее информации, нет таких заявок, «на которые Россия ответила бы, что мы вам это не поставим».

6 октября 2021 года. Ангела Меркель выступает в Словении перед прессой после саммита «ЕС — Западные Балканы»Фото: Petr David Josek/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

«А достаточно ли заказывается, или, может, высокие в данный момент цены являются причиной не заказывать так много?», — вот, по мнению Меркель, тот вопрос, который следовало бы сейчас задавать. Это была явная попытка выгородить «Газпром», пишет теперь Handelsblatt и продолжает: «О чем Меркель умалчивала: федеральное правительство к тому моменту давно уже подозревало, что Россия преднамеренно сокращала поставки газа в Европу».

В рассекреченных документах газета обнаружила служебную записку чиновника министерства экономики ФРГ от августа 2021 года с предположением, что Россия из-за предстоящего завершения «Северного потока-2» сдерживает экспорт в Северо-Западную Европу, чтобы «оказать давление с целью (досрочного) ввода в строй этого газопровода». Далее в документе говорится, что Россия, создавая нехватку газа, может попытаться вынудить немецкие власти «фактически запустить газопровод» до завершения его сертификации.

В Берлине продолжали верить заявлением Путина

Автор служебной записки обращает особое внимание на то, что «газохранилища, которые принадлежат в Германии «Газпрому», заполнены — вопреки опыту всех последних лет — не очень хорошо» и что закачка идет «очень вяло». Этот документ лег на стол тогдашнего министра экономки Петера Альтмайера (Peter Altmaier). Этот однопартиец Меркель по ХДС пользовался ее особым доверием. В том же месяце Альтмайер, по его собственным словам, донес данную информацию не только до канцлера, а до всего кабинета министров.

Но в Берлине продолжали доверять российской стороне, которая сначала ссылалась то на пожар на одном из месторождений, то на необходимость сначала заполнить собственные газохранилища. Тем более, что в конце октября сам Владимир Путин заверил, что европейские газохранилища скоро будут заполнены.

В результате в декабре 2021 года, когда Петер Альтмайер передал дела новому министру экономики Роберту Хабеку (Robert Habeck), тому была представлена новая служебная записка, в которой отмечалось: газохранилища все еще заполнены в среднем лишь на 59%, а «ожидавшаяся и обещанная «Газпромом» закачка в октябре и ноябре» так и не состоялась. Для сравнения: сейчас, в начале лета 2024 года, когда немецкие ПХГ только приступили к закачке газа к следующей зиме, уровень их заполнения уже составляет свыше 73%.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек демонстрирует на пресс-конференции в Берлине 21 февраля 2024 года график нормализации биржевых цен на газ в ЕвропеФото: Political-Moments/IMAGO

Закон о заполнении ПХГ изменил ситуацию

Handelsblatt отмечает, что полупустых газохранилищ к началу отопительного сезона можно было бы избежать, если бы в Германии действовал закон, предписывающий операторам ПХГ обеспечивать в преддверии зимы определенный уровень заполнения. Однако правительство Меркель неизменно отказывалось от такой меры, о чем автор служебной записки сообщил новому министру: «Германия в свое время решила, что коммерческие участники рынка и впредь будут сами принимать решения о закачке».

Новое правящая коалиция под руководством Олафа Шольца по предложению нового министра экономики Роберта Хабека уже весной 2022 года такой закон приняла. В результате Германия, несмотря на то, что «Газпром» 31 августа окончательно прекратил поставки в ФРГ, а цены взлетели до беспрецедентного уровня, вошла в следующую зиму 2022/2023 с максимально заполненными газохранилищами.

«Подход к вопросу о газохранилищах свидетельствует об еще одном провале возглавляемого ХДС правительства в отношениях с Россией», — пишет Handelsblatt. Другими провалами газета считает политическую поддержку строительства «Северного потока-2», а также одобрение в последний день официальных полномочий кабинета министров под руководством Меркель доклада об энергетической безопасности Германии, который фактически открывал дорогу сертификации газопровода.

Об этих фактах подробно рассказала Süddeutsche Zeitung в уже упомянутой статье, к которой читателей отсылает и Handelsblatt.

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