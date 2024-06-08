Витрины магазинов продолжают перемещаться с улицы в Интернет: за первые три месяца 2024 года в провинции Нуоро закрылись 67 розничных компаний, в среднем почти по одному магазину в день. Крах, который соответствует неудержимому росту онлайн-покупок: по оценкам экономического управления национальной Confesercenti, в 2024 году они вырастут на +13%, что приведет к почти 2,5 миллионам отправлений клиентам, в среднем около 6800 доставок посылок в день. .

Подробно, за первые три месяца 2024 года в секторе розничной торговли зафиксирован отрицательный баланс 37 компаний из-за закрытия 67 и открытия только 30, что подтверждает трудности для новых предприятий при работе на рынке, на котором все больше доминируют крупные группы и онлайн-гиганты.

Опустынивание коммерческой деятельности затрагивает всю территорию острова, даже если в провинциях с более развитой коммерческой деятельностью наблюдается худший баланс. В абсолютном выражении провинция Кальяри понесла наиболее значительные потери бизнеса с отрицательным балансом -164 коммерческих операций за квартал; за ними следуют Сассари (-79), Нуоро (-37) и Ористано (-30). Однако в относительном выражении худший баланс наблюдается в провинции Ористано, потерявшей примерно 1,7% активных предприятий в первом квартале 2024 года, за ней следуют Кальяри (-1,6%), Сассари (-1,2%) и Нуоро (-1%).

Из-за закрытия и отказа открыться на Сардинии количество местных магазинов, обслуживающих население, сократилось примерно на -12,9% по сравнению с 2012 годом, и, несмотря на это, по состоянию на 31 декабря 2023 года остров остается одним из ведущих регионов Италии по количеству магазинов на 1000 жителей (13,4) уступают в этом конкретном рейтинге только некоторые регионы южной Италии (Сицилия, Калабрия, Апулия и Кампания).

В исторической провинции Нуоро число магазинов на 100 жителей возрастает до более чем 14, а это означает, что если бы она сравнялась со средним показателем по стране (12 магазинов на тысячу жителей), она внезапно потеряла бы еще 400 магазинов.

С сокращением магазинов сокращается и налоговая база: Irpef, Tari и другие налоги (от оккупации государственных земель до рекламы) обычно платят магазины, а не гиганты электронной коммерции. Из потерянных доходов 17,4% пришлось бы на Иму, 12,6% на Тари, 42,7% на Ирпеф, к которому добавляется 4,3% дополнительных региональных и муниципальных Ирпеф, на Ирап (13-го числа 4%) и, наконец, на другие муниципальные налоги 9,7% от общей суммы.

«На онлайн-платформах, — говорит Джан Баттиста Пиана, директор Confesercenti Sardegna, — вы можете найти и купить все, и все больше и больше людей используют Интернет, чтобы сделать выбор в пользу покупки. Это изменение в потребительских привычках, а также глубокое изменение морфологии наших городов оказывает сильное влияние на местное благосостояние, занятость и налоги: те, кто несет ответственность за правительство, должны подумать об этом, чтобы проанализировать и поразмыслить над системными побочными эффектами».

«Фактически, предприятия в этом районе играют решающую роль не только в экономике, но и в социальной структуре, — продолжает Роберто Кадедду, президент ассоциации, — они создают богатство и рабочие места, а также вносят вклад в местные финансы посредством выплаты налогов. налоги и пошлины. Поэтому в этом контексте существует острая необходимость разработки новой европейской политики, которая сможет предоставить адекватные инструменты и поддержку местному бизнесу, направленную на создание более справедливой и более конкурентной среды, гарантирующую равные финансовые условия и соблюдение правил, направленных на защиту конкуренции. «.

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