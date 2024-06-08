По его мнению, главными характеристиками рынка на следующей неделе будут следующие:

1) Будет продолжаться действие режима «управляемой гибкости», главными особенностями которого до сих пор остается свободное курсообразование с периодическим вмешательством регулятора в случае возникновения угрозы безумного роста спроса.

«Именно под действием этого режима, как мы неоднократно отмечали, сформировалась система валютных колебаний, которые более или менее неизменны (кроме самого курса валют): это и шаг роста или снижения курсов, разница между курсами купли и продажи, разница курсов между безналичным и наличными рынками, конкуренция курсов купли и продажи между финучреждениями, а также люфт допустимых валютных отклонений от начального курса недели», — сказал банкир.

Он отметил, что ежедневные колебания курсов валют могут бросаться в глаза (особенно это заметно по заголовкам новостей), однако в недельном измерении пока будет действовать эта система. «Другими словами: никаких резких падений или подъемов на рынке не будет наблюдаться. Любые изменения будут в меру прогнозируемыми — в пределах 3-4-дневных нисходящих или восходящих курсовых тенденций, которые будут менять друг друга», — прогнозирует Лесовой.

2) После роста тарифов на электроэнергию вполне возможно ускорение объективной инфляции, то есть рост потребительских цен. «Замечу: производители не будут ждать, пока получат новые платежки за потребленную электроэнергию, а сразу увеличат цены, учитывая рост себестоимости. Вместе с майской контролируемой девальвацией это вероятно будет давить на валютный рынок, что может оказаться не только в росте спроса на валюту, но и на увеличении валютных интервенций, чтобы погасить пламя спроса», – сказал банкир.

3) «В то же время учитывая темпы девальвации гривны, которые наблюдались в апреле-мае, можно предположить, что в летний период курсовые коридоры останутся почти неизменными. Мы предполагали два возможных сценария развития событий в мае: это либо активная, либо аритмическая девальвация (когда после девальвационного месяца наступал бы месяц покоя). Очевидно, реализован именно первый сценарий, поэтому с определенными оговорками (если не вмешаются какие-то дополнительные непрогнозируемые факторы) можно рассчитывать на то, что курс валют в летний период будет оставаться более или менее устойчивым. Девальвация выбрала весь накопленный запас крепкой гривны», — отметил Лесовой.

Банкир напомнил, что в мае по сравнению с апрелем курс доллара прибавил в цене на 2,6% (курс вырос с 39,51 грн до 40,53 грн). То есть, за апрель-май гривна потеряла почти 5% своей стоимости. А с начала года девальвация уже составила 6,7% (курс вырос с 38 до 40,53 грн).

Прогноз курса

Лесовой считает, что матрица валютных изменений в течение 10-16 июня будет выглядеть так:

Коридоры допустимых (неугрожающих) валютных изменений на межбанке и наличном рынке: 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро и 40-41,2 грн/доллар и 43-46 грн/евро соответственно.

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

«Таким образом, на следующей неделе рынок будет жить в парадигме новых курсов и новых валютных коридоров. На рынок могут давить инфляционные процессы, однако у регулятора достаточно возможностей, чтобы в случае необходимости вмешаться на рынок и избежать любых неконтролируемых курсовых изменений», — констатировал Лесовой.

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