Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к российским властям с призывом освободить задержанного в Москве француза Лорана Винатье.

Соответствующее заявление глава Пятой Республики сделал на пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По мнению Макрона, обвинения против гражданина Франции являются элементами пропаганды.

«Мы призываем Россию прояснить все элементы этого дела и освободить его как можно быстрее», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что Винатье был задержан 6 июня. По данным следствия, он на протяжении нескольких лет целенаправленно собирал сведения «в области военной и военно-технической деятельности» России.

Как сообщало EADaily, на следующий день Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу гражданина Франции Лорана Винатье, который обвиняется в нарушении правил деятельности иностранного агента. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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